Domenica 21 ore 10.00 appuntamento con “Puglia ArcheoTrekking – Tra boschi e Jazzi di Castel del Monte”. Insieme percorreremo i sentieri sotto l’ombra di Castel del Monte nel parco nazionale dell’Alta Murgia. Scopriremo luoghi meravigliosi caratterizzati dall’autentica bellezza della Murgia ricca di Jazzi e di tesori nascosti, soprattutto di interesse archeologico. Camminando per lo più su sterrato scopriremo le piante officinali della Murgia, incontreremo gli splendidi falchi, tanto amati da Federico II e ci soffermeremo su alcune emergenze architettoniche come lo Jazzo dei Sei carri, ma godremo soprattutto del paesaggio e tante altre meraviglie della natura che il magico e surreale luogo è in grado di offrire.

____________________________________________

Costo: 15 euro ( GRATUITO PER I MINORI ACCOMPAGNATI)

Punto d’incontro: Verrà comunicato dopo la prenotazione

________________________________________________________________________

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Escursionistico. Durata: circa 5 ore. Distanza percorsa: circa 9 Km

• Livello escursionistico con passaggi di media intensità

• Incontro ore 09.50. Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 9 km, e si snoda principalmente su sterrato e sentieri boschivi

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way. CONSIGLIATI snack energetici (no salati), almeno 1l. di acqua a testa; cappellino e occhiali da sole e un cambio di calze

• Pranzo a Sacco

• Dislivello: + 235 m / – 238 m

____________________________________________

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?

Possono partecipare i bambini con età superiore ai 13 anni

? Durante l'escursione verranno effettuati scatti fotografici e riprese video che possono comparire su siti di pubblico dominio e che saranno utilizzati dall’organizzazione per finalità promozionali riguardanti l’attività stessa. La partecipazione all’escursione sottintende il nullaosta alla pubblicazione del suddetto materiale.



Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il cognome e il numero di partecipanti.