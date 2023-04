Martedì 25 ore 10.30 appuntamento con "Puglia Trekking - Alberona uno dei borghi più belli d'Italia". Un trekking sempre negli splendidi monti Dauni, questa volta andremo ad Alberona uno dei borghi più belli d'Italia che conserva al suo interno tracce di una storia tipicamente medievale, fortificata da Federico II e sede dei Templari per volontà di Carlo II di Napoli. Non solo storia, ma soprattutto natura, attraverseremo i monti Stilo e Pagliarone tra cascate e sorgenti naturali di grande valore naturalistico. A conclusione del trekking vi porteremo alla Masseria L'Erario, possibilità di pernotto presso la struttura "Ai Templari"

Costo: 15€ da pagare solo online qui: https://walking-tour-di-alessandro-de-luisi.sumupstore.co...

Punto d'incontro: Piazza Civetta (Alberona)

EQUIPAGGIAMENTO:

Maglietta termica, t-shirt, Pile giacca antipioggia(tipo K Way).

Scarpe da trekking e scarpe di ricambio per il viaggio.

Calze di scorta, occhiali da sole e crema solare

Borraccia termica o bottiglia di plastica 1.5 totale di acqua, snack e PRANZO a sacco.

Teli per sosta pranzo

FACOLTATIVI: Bastoncini da trekking, macchina fotografica

E. (escursionistico)

Distanza: 12 km ad anello

Dislivello +300m

Percorso con presenza di torrenti e cascate si consigliano scarpe da trekking

Waterproof

I bambini possono partecipare a partire dai 10 anni in su (per età inferiori si prega di contattarci tramite whatsapp). Si ricorda che si tratta di un trekking e non di una passeggiata.

REGOLAMENTO: Obblighi dei partecipanti

I partecipanti sono tenuti a:

• rispettare gli orari di partenza e il programma stabilito, adeguandosi alle eventuali variazioni apportate dalle guide;

• presentarsi con una condizione psicofisica, un abbigliamento e un’attrezzatura adeguati all’escursione. In caso di dubbi, confrontarsi con le guide prima della giornata dell’escursione;

• mantenere un comportamento disciplinato nel corso dell’iniziativa, rispettando le persone e le proprietà private e attenendosi alle disposizioni impartite dalle guide.

Accettando il presente regolamento, il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di essere in buona salute e in una condizione psico-fisica idonea alla pratica dell’escursione. Dichiara inoltre di aver fornito alle guide ogni eventuale informazione utile alla corretta valutazione della propria idoneità.



PRENOTAZIONE obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un recapito telefonico