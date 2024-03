Domenica 24 ore 10.30 appuntamento con "Puglia Trekking - Rignano Garganico e le Orchidee". Un trekking nel comune più piccolo del Gargano che offre uno tra i più bei belvedere: da qui la vista spazia dal Golfo di Manfredonia al Gran Sasso d’Italia. Il suo centro storico è caratterizzato da casette a strapiombo senza finestre. La sua fondazione risale al 1029, ma i ritrovamenti archeologici ci parlano di un luogo vissuto già nel Neolitico. Non solo storia, ma soprattutto natura, percorreremo il sentiero "Rocella Vacca" e la dolina dei cento pozzi. A conclusione del tour potrete essere accompagnati ad un caseificio rurale e potrete assaggiare e comprare la famosa "muscisca" un salume di capra tipico della zona.

___________________________________________

Costo: 15€ da pagare solo online qui: https://walking-tour-di-alessandro-de-luisi.sumupstore.co...

Punto d'incontro: Monumento ai Caduti (Rignano Garganico) https://g.co/kgs/3zvikJ

____________________________________________

EQUIPAGGIAMENTO:

Maglietta termica, t-shirt, Pile giacca antipioggia(tipo K Way).

Scarpe da trekking e scarpe di ricambio per il viaggio.

Calze di scorta, occhiali da sole e crema solare

Borraccia termica o bottiglia di plastica 1.5 totale di acqua, snack e PRANZO a sacco.

Teli per sosta pranzo

FACOLTATIVI: Bastoncini da trekking, macchina fotografica

E. T. (escursionistico - turistico)

Distanza: 12 km ad anello

Percorso su sentiero con dislivello di +/- 100m

I bambini possono partecipare a partire dai 10 anni in su (per età inferiori si prega di contattarci tramite whatsapp). Si ricorda che si tratta di un trekking e non di una passeggiata.

REGOLAMENTO: Obblighi dei partecipanti

I partecipanti sono tenuti a:

• rispettare gli orari di partenza e il programma stabilito, adeguandosi alle eventuali variazioni apportate dalle guide;

• presentarsi con una condizione psicofisica, un abbigliamento e un’attrezzatura adeguati all’escursione. In caso di dubbi, confrontarsi con le guide prima della giornata dell’escursione;

• mantenere un comportamento disciplinato nel corso dell’iniziativa, rispettando le persone e le proprietà private e attenendosi alle disposizioni impartite dalle guide.

Accettando il presente regolamento, il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di essere in buona salute e in una condizione psico-fisica idonea alla pratica dell’escursione. Dichiara inoltre di aver fornito alle guide ogni eventuale informazione utile alla corretta valutazione della propria idoneità.



PRENOTAZIONE obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un recapito telefonico.