Sabato 17 ore 19.30 appuntamento con “PugliArte sotto le stelle – ARCHEO TREKKING ASTRONOMICO“. ''Accompagnati da un astrofilo osserveremo la Luna in uno dei punti migliori della bassa murgia il bosco di Rogadeo (Bitonto) .In caso di condizioni meteo avverso - cielo coperto - si terrà solo l'archeo trekking''.

Costo: 15 euro

Punto d’incontro: verrà comunicato a prenotazione avvenuta

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking turistico. Durata: circa 2,5 ore. Distanza percorsa: circa 4 Km

• Livello escursionistico, facile.

• Incontro ore 19.15. Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 4 km, e si snoda principalmente su sentiero

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way. CONSIGLIATI guanti da ferramenta, snack energetici, almeno 75 cl. di acqua a testa

• Spray anti zanzare

• Cena al sacco (non obbligatorio)

• Telo da mare

• Torcia frontale o luce cellulare

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?



Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un contatto telefonico.