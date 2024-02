Al Teatro Bravò lo spettacolo “Una seconda possibilità" di Pupetta e le battagliere

Mercoledì 14 febbraio al teatro Bravò di Bari, diretto da Angelika Gregucci, si terrà una replica speciale in occasione di Sa Valentino della commedia comica “Una seconda possibilità” scritta da Dino Loiacono e portato in scena da Pupetta e le battagliere.

Una radio, una famiglia malavitosa barese, una relazione internazionale. sono gli ingredienti di uno spettacolo teatrale che ha l’obiettivo di far ridere. Ma non solo, perché come sempre accade nei lavori di Dino Loiacono, autore della commedia, c’è sempre da riflettere, in quanto quello che viene messo in mostra è sempre lo specchio della quotidianità che ci circonda. Al centro della trama c’è un a donna che si risveglia dal coma dopo cinque anni. Uscita dall’ospedale trova una vita diversa, che gli offre una seconda possibilità, che però non coglierà. Troverà un marito fedifrago, un figlio ermafrodite, pronto a sposarsi con un ragazzo originario di Dubai, una figlia che vuole intraprendere un percorso nel mondo della danza e dello spettacolo e tante altre situazioni.

La compagnia di Pupetta e le battagliere, che ha raggiunto il grande pubblico grazie all’omonima sit-com, firmata da Gianni Ciardo, andata in onda su Antenna Sud e Teleregione dal 2000 al 2002, per circa due ore farà ridere con la simpatia che la contraddistingue.

Impegnati in questo lavoro, che avrà inizio alle 20.30, ci saranno Dino Loiacono, Gianni Sardella, Maria Poliseno, Nicola Carella, Oronzo di Landro e Renzo Deandri.

Teatro Bravò – Strada Stoppelli 18 – Bari

Infotel: 3291629387

Apertura: 20.30 (ingresso a pagamento)