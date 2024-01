Putan Club in prima assoluta al Joy's Pub

Giovedì 04 gennaio 2024 alle ore 22,00 la rassegna JOY’S LIVE MUSIC, la rassegna di musica dal vivo proposta dal JOY’S PUB di Bari e dedicata a tutta la musica emergente ed indipendente proveniente dall’estero e non solo, ospita PUTAN CLUB in concerto.

Un duo franco-italiano. Voci, chitarre, basso & computer. Il PUTAN CLUB declina femminismo, elettricità, elettronica & sauvagerie - come se Jeff Mills violentasse The Nine Inch Nails : groove e alta tensione. Trance, Danza e Sfida.

Il PUTAN CLUB non appartiene a nessuna Chiesa (rock, techno, jazz, avant, punk, ethno o what the fuckever) ma si da il diritto di essere tutto questo. E lo ha dimostrato, da Laâyoune a Pechino e collabora regolarmente con altri demoni come Lydia Lunch, Eugene S. Robinson o Denis Lavant.



Con una media di 150 concerti ogni anno e più di 1500 dalla sua creazione, in Europa, Cina, Africa, Turchia, Oceania, America, Asia & Asia Centrale, così come parte di numerosi festival internazionali tali Bazant Pohoda ( SK), Tomorrow Fest (Shenzhen, RPC), Milhões ( PT), Croisements festival (Beijing, RPC), Amplifest (PT), il PUTAN CLUB è iconoclasta, groovy e decisamente femminista-rivoluzionario.



Sito : https://putanclub.org

Facebook : https://www.facebook.com/ putanclub

Live at ADA Pu?awska, Warsaw : https://youtu.be/ kBwI8qcV2aA

Video State of French Capitalism : https://youtu.be/ za5SlDlqfj4

Video Filles de Mai : https://youtu.be/MuiRtBW5bZ0

Video Phenix : https://youtu.be/j7PZ26bulXI

Video live : https://youtu.be/yykBQLQR6oc