Lo spettacolo 'Quota 100' in scena al Piccolo Teatro di Bari "Eugenio D'Attoma"

Nel contesto della rassegna teatrale promossa dalla FITA "Il teatro che (non) c'è", si colloca l'ennesima replica della commedia scritta, diretta e interpretata da Emanuele Battista. Con lui sul palco Maria Barbone e Rino Nenna. La pensione, un evento tanto atteso ma che, se arrivato all'improvviso, può creare malintesi e rottura degli equilibri in famiglia...

