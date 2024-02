Raduno nazionale dei fan dei Depeche mode a Modugno

Venerdì 1 marzo al Demodè Club di Modugno (Ba), diretto artisticamente da Dario Boriglione, si terrà il XII raduno nazionale dei fan dei Depeche mode “Tribute legend review”, organizzato dal club Devoti Italia e A.m.a., durante il quale si esibirà la tribute band Precious.

Come in ogni raduno, la serata sarà incentrata sul celebre gruppo musicale synth pop britannico, formato nel 1980 a Basildon e capitanato dal cantante Dave Gahan. Visto il livello di conoscenza e amore per i Depeche, saranno proposte varie particolarità, rare, riferite alla band. Queste spazieranno dalla parte visual, esaltata dai grandi ledwall presenti nel Demodè, che nei brani stessi che la tribute band proporrà. Tra i più particolari è stato annunciato “But not tonight”, pubblicato il 22 ottobre 1986 come quarto estratto dal quinto album “Black Celebration”, ormai neanche più proposto dal vivo da Gahan e soci.

Fondato nel 2013 a Leporano (Ta) dal tastierista Gianfranco Zingarelli, in arte Giako, i Precious durante i loro spettacoli ripropongono quello che i Depeche Mode fanno durante i loro concerti da trent’anni, con una cura maniacale del suono. La formazione, insieme dal 2017, è composta Saverio Tomai "Save" in voce, GiaKo Zingarelli alle testiere, basso e cori, Paolo Iori alla chitarra, tastiere e cori e Rodolfo Russo alla batteria.

Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Inizio concerto: 21.00