Al Teatro Abeliano in scena 'Ragù 2.0' con Vito Signorile

Sabato 5 novembre alle ore 21:00 appuntamento imperdibile con un nostro grande classico: Ragù 2.0, di e con Vito Signorile.

La viva voce del popolo, attraverso quella di Vito Signorile, rievoca paesaggi di campagna e storie di mare, speranze e illusioni di braccianti e marinai cantate alla vecchia maniera e perciò tuttora intatte nello spirito tra lirismo e rabbia. Uno spettacolo che è ormai oltre le ???? ???????? ma che non manca di essere sempre richiesto e atteso, da chi non l’ha ancora ‘gustato’ ma anche da chi piuttosto desidera riassaporarlo come si fa con il proprio piatto preferito. La partecipazione del pubblico è un’esperienza immersiva fino alla fine.

Lo spettacolo fa parte del festival multidisciplinare Maschere d'Olivo.

Biglietti acquistabili al botteghino

E online: https://www.vivaticket.com/it/ticket/ragu-2-0/196085