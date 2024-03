Al Demodè Club la prima nazionale del party Red Bull

Sabato 23 marzo al Demodè Club di Modugno (Ba) sarà proposto il Red Bull Turn It Up, il nuovo format targato Red Bull interamente dedicato al mondo dei club, nel quale, per la prima volta in Italia, 4 crew di dj si sfideranno sul dancefloor a colpi di mix e beat, ma a vincere sarà solo uno e a deciderlo sarà il pubblico in sala, attraverso uno speciale braccialetto.

Il party “Turn It Up” è un torneo a eliminazione per dj, in cui il pubblico forma la giuria. I quattro team di dj si ispireranno a determinati argomenti e offriranno performance impressionanti in tre battaglie emozionanti. Alla fine di ogni sfida, sarà il pubblico a decidere chi ha realizzato il miglior mix, ottenendo così l’accesso al turno successivo.

La curiosità è che i dj, sino al momento della gara, non saranno a conoscenza dei temi che verranno proposti e per questo a fare la differenza saranno le capacità di improvvisazione e di selezione dei brani di ognuno di loro. A presentare la serata e a gasare il pubblico sarà Victor Kwality, già conduttore a metà anni 2000 di una chart su Mtv e frontman dei Ln Ripley al fianco di Ninja dei Subsonica. A scaldare gli animi con il dj-set di warm up sarà Dj Fato, mentre il set di chiusura, dopo la proclamazione del team vincitore, sarà affidato a Valentina Marenaci.

Le 4 crew che si sfideranno sono Touch The Wood da Roma, Hellheaven11 da Napoli, Bounce Culture da Bari e Back 2 Black dal Salento. La prima è un progetto underground nato nel 2007 dalla stretta di mano tra Marco G. e Mr Kite, a cui nel 2018 si è aggiunto anche Samuel Chinapah, in arte Mrchina. Hellheaven11 è Dario Criscuolo, anche conosciuto come Dario Fresko, dal 1998 vocalist, dj e speaker radiofonico. Dietro al nome evocativo di Bounce ci sono Big Fab e Mista P, due dj baresi tra i promotori del movimento hi-hop locale. Infine la passione per il turntablism e la black culture sono i capisaldi alla base di Back 2 Black, duo salentino composto da Gabriele, in arte Omed, e Andrè The Gaws.

Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 22.00