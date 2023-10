Remembering Ella Fitzgerald, replica a Palazzo Pesce

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridotto under 15)

Martedì 14 novembre 2023 alle ore 21.00 Palazzo Pesce riaccoglie a grande richiesta nella sua Sala Etrusca “Remembering Ella Fitzgerald” insieme alle voci di Serena Grittani e Francesca Leone, la chitarra di Guido Di Leone e il pianoforte di Bruno Montrone.



Un concerto in Puglia per ricordare e celebrare “The first Lady of song”: Ella Fitzgerald, una delle più grandi interpreti della storia del jazz, Vincitrice di 13 Grammy, con oltre 40 milioni di dischi venduti.

La sua voce agile, potente ed espressiva, le sue interpretazioni intense, struggenti ed ironiche rimarranno per sempre nell’immaginario collettivo.



A completare la formazione Guido Di Leone alla chitarra e Bruno Montrone al piano, rinomati e raffinati musicisti di fama nazionale, esperti conoscitori del linguaggio jazzistico e tra i più solidi accompagnatori.