Incontro "Genitori e figli: istruzioni per l'uso"

Giovedì 9 febbraio alle 17.30 nella sede di Gea for Family, a Bari in via Livatino 94, si terrà l’incontro gratuito e aperto al pubblico dal titolo “Genitori e figli: istruzioni per l’uso”. Un’iniziativa promossa dalla cooperativa Gea per approfondire le criticità delle relazioni genitoriali e fornire a mamme e papà gli strumenti necessari per superarle.

L’incontro è stato strutturato in quattro sessioni in base all’età dei figli, dai primi passi alla maturità. La ragione sta nel fatto che ogni fase della vita ha le sue peculiarità e questo comporta anche la presenza di specialisti di diversa estrazione e competenza. L’incontro vedrà le relazioni di psicologi, educatori professionali, coordinatori genitoriali e mediatori familiari di comprovata esperienza e competenza, per favorire anche l’interlocuzione con coloro che dovessero sentirne l’esigenza. Per agevolare la fluidità dell’incontro, infine, è stato previsto anche il servizio gratuito di atelier pedagogico, per intrattenere i bambini con attività a scopo educativo.