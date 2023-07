Rhomanife dj set, love reggae party - torrequetta, terzotempo

I Rhomanife, Venerdì a Torre Quetta Bari, Sabato Masseria Cervarolo di Ostuni e Domenica Festa Della Pace ad Aradeo.

Gli intramontabili Rhomanife, invitano gli amanti della reggae music e delle situazioni dalle vibrazioni positive. Venerdì 7 luglio, dalle ore 20,30, alla nuova splendida location sul mare, il Terzo Tempo Torre Quetta, Bari, per un super ''Dj Set Love Reggae Party'' che si preannuncia carico di emozioni. Ingresso libero. Sabato 8 luglio, i Rhomanife con il soundsystem, in compagnia di Zio Pino South Love, realizzeranno una dance hall presso la Masseria Cervarolo in contrada Cervarolo 17, Ostuni(Br) per il festival Trulliamola. Mentre la band Rhomanife, si esibirà domenica 9 luglio alle 22,00, per la ''Festa della Pace ed integrazione'' in piazza San Nicola Aradeo(Le), organizzata dalla Nuova Pro Loco Aradeo, dopo gli interventi di Frate Ettore e Mimmo Marti, l' esibizione dei ragazzi della coop. Polvere di stelle, le percussioni di Duniya-kan in collaborazione con l'ass. Circular music. Suoneranno live per voi : Gianni Somma(voce, chitarra), Pino Di Taranto(basso), Francesco Bartoli(batteria), Carlo Ragno(chitarra solista), Filomena De Leo, Antonella Lacasella (cori) Federico Ancona(tastiere). Seguite la band, anche sui social. Tante benedizioni, pace ed amore dai Rhomanife.