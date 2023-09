La Rimbamband all’86esima Fiera del Levante con “Il meglio di”

Il concerto, gratuito, è compreso nell’acquisto del biglietto per l’ingresso in Fiera. Il costo del biglietto è di € 4,00.

Giovedì 14 settembre alle 21:00 nel piazzale Tridente all’interno della Fiera del Levante si esibirà la Rimbamband, gruppo musicale composto da Raffaello Tullo in voce e alle percussioni, Renato Ciardo alla batteria, Nicolò Pantaleo alla tromba, Francesco Pagliarulo al pianoforte e Vittorio Bruno al contrabbasso. L’esilarante band proporrà lo show “Il meglio di” tratto dal loro repertorio.

Insieme dal 2006 i componenti di questo divertente gruppo mixano tutti i linguaggi possibili dell’arte e dello spettacolo, dalla musica al mimo, passando per la clowneria, il tip tap, il teatro di figura, il rumorismo, la fantasia teatrale e le parodie, con ritmo serrato ed energia travolgente.

Grazie a queste qualità la Rimbamband ha avuto ben presto la possibilità di esibirsi in palcoscenici importanti e ha ottenuto notevole visibilità a livello nazionale. Importante è stata la collaborazione con Maurizio Costanzo in varie situazioni tra cui il programma televisivo “Stella”, in onda su Sky Vivo nel 2007, nel “Maurizio Costanzo Show”, registrato al teatro Morgana di Roma, ex Brancaccio, in onda sulle reti Mediaset, nello spettacolo teatrale “Il poeta straniero, ovvero straniero Ugo poeta” e a “Striscia la notizia”.

Durante lo show la Rimbamband proporrà vari sketch pescando dalle loro 4 produzioni: “Manicomic” nel quale i componenti del gruppo suonano e sono più o meno consapevoli di essere tutti affetti da numerose patologie mentali: ansie da prestazione, disturbo della personalità multipla, sindromi ossessivo compulsive; “Il sol ci ha dato alla testa” in cui i musicisti, un po’ suonati, incantano, creano, illudono, emozionano, demistificano, provocano e giocano; “Note da Oscar” nel quale viene sviscerato l’amore per il cinema senza preclusioni di genere, da Gene Kelly a Toy Story; “Rimbamband show” dove i 5 ‘rimbambiti’ continuano a giocare con le canzoni, con le note, i rumori, i suoni, gli strumenti, l’immaginazione, il corpo, le parole e la loro genuina follia.

Appuntamenti giovedì 14 settembre

Ore 10 Centro Congressi (sala 1) Il cibo made in Italy tra primati e nuove sfide- convegno organizzato da Coldiretti Puglia

Introduce e coordina Pietro Piccioni- Direttore Coldiretti Puglia

Relazionano

Felice Adinolfi- Professore Scienze Mediche Veterinarie Università di Bologna, Direttore Centro Studi Divulga

Riccardo Fargione- Direttore di Aletheia

Maria Rosaria Filograna- Presidente SIMPE Puglia (Società Italiana Medici Pediatri) Responsabile Nazionale Qualità ed Etica

Margherita Caroli- Dottore di Ricerca in Nutrizione Pediatrica

Interviene Donato Pentassuglia- Assessore Agricoltura Regione Puglia

Conclude Alfonso Cavallo- Presidente Coldiretti Puglia

Ore 10-19 Centro congressi (sala 8) Nuove politiche di Welfare in Puglia e nel Mezzogiorno d'Italia: il ruolo strategico del servizio sociale- Giornata di confronto/approfondimento sulle politiche di welfare attuate da alcune regioni del sud, che intravedono nella promozione di politiche sociali innovative una leva di inclusione, sviluppo e crescita dei territori di riferimento. Convegno organizzato dalla Regione Puglia

Ore 10-13 Padiglione 110 (Area Unioncamere Puglia)- Evento EEN- L'etichetta nel food: efficacia ed aggiornamenti normativi

Ore 10-13:30 Cineporto di Bari- sala cinema Docufilm Esperienza Universale: semi di futuro per il servizio civile

Ore 11 Centro Congressi (sala 2) SEF -Sud Export Forum: il talento che incontra l’opportunità e che crea valore convegno organizzato da IEF Forum Italiano Dell’export, Nuova Fiera Del Levante, Regione Puglia Assessorato Allo Sviluppo Economico

Ore 16 Padiglione Confartigianato 69^ GIORNATA DELL’ARTIGIANATO- Con le radici nel futuro. Le imprese del Mezzogiorno alla sfida della transizione tra risorse comunitarie e l’incognita autonoma

Apertura lavori

Francesco Sgherza- Presidente Confartigianato Puglia

Saluti

Antonio Decaro- Sindaco Città Metropolitana di Bari

Gaetano Frulli- Presidente Nuova Fiera del Levante

Luciana Di Bisceglie- Presidentessa CCIAA di Bari

Relazione Gianfranco Viesti- Professore Economia UniBa

Interventi

Michele Emiliano- Presidente Regione Puglia

Alessandro Delli Noci- Assessore regionale Sviluppo Economico

Conclusioni Marco Granelli- Presidente Confartigianato Imprese

Modera Giorgio Demetrio- Giornalista RAI

Ore 17-18:30 Padiglione dell’innpvazione- Bando Innoaid. Interventi per l’innovazione e l’avanzamento tecnologico delle imprese. L’innovazione orientata alla sostenibilità

Ore 17-19 Padiglione 110 (Area Unioncamere Puglia) Prospettive per il turismo in Puglia. Analizzare la domanda per migliorare l'offerta

Regione Puglia- La Puglia ti cambia la vita (padiglione 152)

Ore 10-13 (sala 1) La Tua sanità: connessa, resiliente, vicina- Dalla Cartella clinica elettronica al potenziamento dell'assistenza domiciliare: l'Europa che si prende cura di te è digitale, ti sta vicino e non lascia indietro nessuno

Ore 10-13 (sala 2) Genere in Comune- Prime esperienze di mainstreaming di genere dei comuni pugliesi (in collaborazione con Anci Puglia)

Ore 15-16 (sala 2) Decontribuzione e Aiuti di Stato. Verso un sistema integrato di sostegno al mercato del lavoro

Ore 15:30-19 (sala 4) Innovazione sociale e sviluppo sostenibile in Puglia: un passo verso il futuro- La parola ai soggetti vincitori del bando Puglia sociale In per un racconto delle esperienze realizzate

Ore 16.30-19 (sala 2) La dignità del lavoro tra politiche attive e salario minimo

Ore 10.45-18.00 La strada non è una giungla- lungo i viali ci sarà uno spazio dove sarà possibile partecipare alle attività di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. Si potrà scegliere tra i percorsi esperienziali di guida con specifici visori che simulano l'effetto di guida in stato di ebbrezza e l'effetto di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, provare il simulatore di guida sicura con il simulatore di auto, partecipare al quiz sulla mobilità sostenibile e sulla sicurezza stradale e scoprire le pillole di conoscenza di "Bonni il Leòn" e conoscere i principali video delle campagne di comunicazione internazionali e nazionali sulla sicurezza stradale.

Creative@Hubs (padiglione 20)

35 espositori appartenenti ai settori Agrifood ed Industria Culturale e Creativa saranno presenti con le loro esperienze e le loro realtà per coinvolgere i visitatori e rafforzare il network del progetto CREATIVE@HUBS.

Ore 17.19 Ceramica espressa- Laboratorio di ceramica al tornio e decorazione con i ceramisti Annamaria Quaranta e Francesco Carrieri

Salone agroalimentare (Padiglione 19)

Ore 10-12; 14-16; 18-20 degustazioni guidate

Ore 10 Conferenza Stampa - Galà dell'Olio 2023 A Bitonto dal 16 al 18 settembre 2023 è in programma la tre giorni di eventi, mostre, grandi ospiti, laboratori didattici e percorsi enogastronomici dedicati all’OLIO EVO di alta qualità. Nel corso dell’incontro saranno annunciati i produttori italiani premiati con la Foglia d’Olio 2023

Ore 12 L'Agricoltura di Precisione in Puglia: il futuro è in corso- Trasferimento tecnologico, ricerca, formazione e qualificazione professionale in materia di Agricoltura di Precisione per la promozione dell’innovazione tecnologica nei processi produttivi dell’agricoltura moderna.

Ore 15 Fotogrammi della Puglia Rurale: il contest per raccontare l’agricoltura pugliese

Ore 15:30 CSR Puglia 2023-2027: i nuovi bandi per gli interventi ACA- Presentazione dei bandi destinati agli interventi Agro-climatico-ambientali (ACA)

Ore 18 workshop sul tema Salento: terra preziosa!! (grandissimi i risultati qualitativi delle vinificazioni in rosso degli autoctoni PRIMITIVO e NEGROAMARO) con degustazione di 3 tipologie di vino.

Ore 13 e 17 show-cooking con la Chef Anna Calò - Salento e Terra D’Arneo sull’abbinamento cibo-vino sulla base delle preparazioni giornaliere dello chef relativamente alle caratteristiche della tipologia di pesce utilizzato.

Eventi e Spettacoli (gratuiti e compresi nel costo del biglietto)

Ore 21:00 piazzale Tridente il meglio della Rimbamband

Nel pomeriggio spettacoli itineranti di

Mister David- Un one man show, prestigiatore, giocoliere, equilibrista, escapologo e comico che si è formato seguendo stage, corsi di arte circense in scuole europee ma soprattutto esibendosi su palchi di ogni tipo… piste da circo, cabaret, teatri, strada e televisioni. Dal cabaret alle arti circensi, dall’illusionismo alla manipolazione di oggetti, dall’escapologia estrema alle performance aeree, Mister David, coniugando la multidisciplinarietà che il mondo del circo e del teatro moderno offrono, propone un nuovo modo di fare spettacolo, unico e affascinante.

La Baracca dei buffoni- Compagnia teatrale che si occupa prevalentemente di teatro di strada e che, per realizzare i propri spettacoli, attinge al linguaggio delle arti performative e degli artisti di strada, del circo, della danza, del mimo e della musica. Portando in scena un’arte ricca ed incantevole, personaggi unici e surreali, la poetica dell’artificio e della finzione in un teatro che ha come tetto il cielo, attualmente gli spettacoli prodotti dalla compagnia sono presenti in numerosi cartelloni sia in Italia che all'estero, e fitta negli anni è stata la collaborazione con alcune importanti realtà in Canada, Cipro, Svizzera, Romania, Albania, Belgio e le collaborazioni con personaggi del calibro di Renzo Piano, Vinicio Capossela, fratelli Vanzina e Ermanno Olmi.

Il Parco divertimenti per i più piccoli (piazzale 47ovest) è aperto tutta la giornata.

Il costo del biglietto è di € 4,00. L’accesso è gratuito per coloro che arriveranno nel quartiere fieristico in bicicletta, per le persone con disabilità accompagnate (1+1), i bambini al di sotto dei 10 anni, ai giornalisti e Forze dell’Ordine muniti di tesserino professionale. I biglietti, già disponibili on line sul sito della Fiera del Levante (www.fieradellevante.com) si potranno acquistare anche presso gli ingressi Orientale, Edilizia, Agricoltura e Verdi da sabato 9 settembre dalle 14:00 alle 21:00, domenica 10 dalle 10.00 alle 21.00, da lunedì a venerdì, dalle 10.00 alle 20.00 e sabato 16 e domenica 17 dalle 10.00 alle 21.00.