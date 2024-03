Concerto dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari “I riti della Quaresima”

Ingresso a pagamento con biglietto unico € 5,00 e € 1,00 per studenti di ogni ordine e grado e per gli over 65

Mercoledì 27 marzo, alle ore 20.30, nel Teatro Showville di Bari (Via Giannini, 9), in occasione della Settimana Santa, l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari si esibirà in un concerto dal titolo “I riti della Quaresima. Samale dirige Samale”, con un programma monografico dedicato ad uno dei grandi maestri italiani, Nicola Samale che, per l’occasione, dirigerà l’Orchestra. (Ingresso a pagamento con biglietto unico € 5,00 e € 1,00 per studenti di ogni ordine e grado e per gli over 65).

Tutti i brani sono composti dal direttore istriano: dalla Fantasia lirica in memoriam dedicata ad un caro amico di Samale, appassionato di musica lirica, al brano Il Redentore Dogma…un percorso mistico per concludere con Le ultime sette parole di Cristo sulla Croce, un pezzo classico che vede un supporto elettronico con la voce recitante in live electronics di Giuseppe Ranoia e il contributo di Angelo Nigro, musicista abile e versatile, elaboratore della traccia elettronica.