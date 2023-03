'Robin Hood nel castello di Nottingham' in scena alla Casa di Pulcinella

SABATO 1 E DOMENICA 2 APRILE ORE 18.00 al TEATRO CASA DI PULCINELLA in scena ROBIN HOOD NEL CASTELLO DI NOTTINGHAM

Un’affascinante storia dal sapore antico, ricca di sorprese e colpi di scena

Nell’affascinante mondo dell’Inghilterra medioevale, Robin Hood e la sua allegra compagnia, immersi nel verde fantastico e magico della Foresta di Sherwood, tentano di opporsi eroicamente alle cattiverie del perfido Principe Giovanni, detto il senza terra”, e del suo fedelissimo e cattivissimo Sceriffo di Nottingham. In un crescendo di emozioni i ragazzi potranno rivivere un’affascinante storia dal sapore antico, ricca di sorprese e colpi di scena.

Little John, Frate Tuck, Lady Marianne, lo Sceriffo di Nottingham e il piccolo soldato Artur, faranno a gara per impedire o agevolare le imprese eroiche di Robin Hood.

Tra fantasmini, castelli e antiche leggende, per circa un’ora, tutti potranno partecipare attivamente all’avventura fantastica di Robin.

Ingresso €8,00 per adulti e bambini a partire dai 3 anni; biglietti in vendita sul circuito Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati Vivaticket, presso il botteghino del teatro dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30, la domenica dalle 10.00 alle 12.30. Biglietto ridotto € 6,00 per gruppi a partire da 5

Infotel. 080 534 4660