Roma – New York a/r, canzone d’autore italiana e americana

Venerdì 19 gennaio 2024 ore 21.00 La Sala Etrusca di Palazzo Pesce a Mola di Bari presenta “Roma – New York A/R” con la voce di Beppe Delre e il piano e organo hammond di Vito Di Modugno.



Un concerto dedicato alla canzone d’autore italiana e americana e a quei fili sottili che da sempre hanno legato l’Italia all’America da diversi punti di vista non ultimo quello musicale.



Insieme a Vito Di Modugno, ecclettico pianista, Beppe Delre presenterà le più belle canzoni che hanno caratterizzato questo legame come “I’ve Got You Under My Skin”, “More”, “Estate”, “My Way”, “The Lady Is A Tramp”, “Tu vuoi fa l’americano”, “Moondance”, “Spaghetti a Detroit”, “Buonasera Signorina”, “New York New York”, “In cerca di te” e tante altre.