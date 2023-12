Cena di socializzazione di inizio anno da “Le véronique”

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! La serata dedicata interamente alla socializzazione, piacere e divertimento dipenderanno unicamente da voi per godere di un'esperienza single a 36o gradi.



Ecco dunque un'altra emozionante esperienza!



Importantissimo



Le prenotazioni o le informazioni vanno richieste esclusivamente solo ad Anthony al 3488781211. Il locale non è l'organizzatore dell'evento ma semplicemente ospita una prenotazione per un tavolo a nome della nostra organizzazione.



Come funziona?



Appuntamento tutti da "Le Vèronique" dove sarete accolti in una location elegante e raffinata da uno staff cordiale che vi proporrà un menù in grado di soddisfare tutti i palati, anche quelli più esigenti. L'occasione perfetta per rilassarvi, godervi qualche ora di relax e staccare la spina dai piccoli problemi quotidiani. Inoltre, l'obiettivo della serata sarà quello di creare nuove amicizie o scoprire nuovi amori. Perché perdere questa possibilità? La parola d'ordine è socializzazione, sarete voi i protagonisti della serata in quanto l'evento verrà gestito interamente da voi. Al momento dell'arrivo troverete la prenotazione del tavolo a nome Oj Eventi Single pronto ad accogliervi. Se vi abbiamo convinto, non lasciatevi sfuggire la possibilità di trascorrere un deliziosa serata all'insegna del piacere. Cosa aspettate? I posti sono limitati!







Evento confermato se



vi sarà un numero minimo di 10 partecipanti. Aiutaci condividendo l'evento sui social e tra i tuoi amici per raggiungere il quorum



Dress code



Casual/Elegante



Fascia di età



45-60 anni



Orari



20:00



Menu'



menù alla carta (da saldare sul posto)



Costi

Quota senza Vip-card uomo: 8€ di quota organizzativa per riservare il posto+ menù alla carta da saldare sul posto

Quota senza Vip-card donna: 8€ di quota organizzativa per riservare il posto+ menù alla carta da saldare sul posto

Titolari Vip-card: 0€ di quota organizzativa per riservare il posto+ menù alla carta da saldare sul posto

Sconti se porti degli amici



Se porti 5 amici all'evento ti verrà omaggiata la quota in caparra; Se porti 10 amici l'evento per te sarà gratuito.



L’evento è su prenotazione



Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 14 Gennaio 2024



La quota comprende: organizzazione tecnica + gruppo single

La quota non comprende: menù alla carta

Informazioni per il pagamento



Al raggiungimento del numero minimo manderemo tramite whatsapp le modalità per versare la caparra dal numero 3488781211



Informazioni per il ritrovo



Ore 20:00 - Le Véronique - Via Samuel Friedrich Hahnemann, 4, 70126 Bari BA



Trasporto



Mezzo proprio*



*per facilitare il raggiungimento del luogo, si invita a notificare l'eventuale disponibilità di mettere a disposizione il proprio mezzo di trasporto, in modo da facilitare partecipanti impossibilitati a farlo.