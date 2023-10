Prima assoluta Sabrina De Mitri in concerto Joy's Pub Bari

Venerdì 13 ottobre 2023 al Joy’s Pub di Bari, in prima assoluta a Bari e ospite della LIVE MUSIC, in concerto SABRINA DE MITRI, saxofonista, cantautrice, compositrice, One Woman Band, street artist, presentatrice radiofonica, scrittrice, performer teatrante, direttrice artistica ed educatrice. Dopo la sua esperienza di vita in Uk, che ha visto la sua crescita ed evoluzione artistica, e dopo numerose collaborazioni ed esibizioni nei piu? validi festival europei, torna in Italia e pubblica nel 2020 il suo primo album solista, "Timeless", auto-prodotto e registrato live durante il tour estivo nella sua amata patria. L’estate 2021 vede l'uscita del suo nuovo singolo "Flow"ed un tour come One Woman Band, costellata da collaborazioni con artisti e artiste di diverse estrazioni e discipline: circo, danza, acrobazie, giocoleria, poesia, teatro ed arti grafiche. L'autunno 2021 le regala la pubblicazione del suo prima romanzo breve all'interno dell'antologia “La Stanza dei Nottambuli”, per le edizioni I libri di Mompracem. Il 22 Aprile 2022 pubblicazione il secondo singolo “The Moon”. Dopo un’estate meravigliosa di concerti e performance teatrali, inaugura l’autunno con un’intervista nel programma “We Have a Dream” di e con Red Ronnie. Il 2023 inizia con la produzione di nuovi singoli, il primo in ordine di apparizione e? “Uh Babe Babe”, uscito il 17 Aprile. Il tour estivo le ha regalato la magica esperienza di portare la sua musica in Croazia, Tam Tam Festival, ed in Australia, Buskers By the Lake Festival, grazie alla vittoria del Roma Buskers Festival Contest 2022.

E’ Vincitrice del Roma Buskers Festival Contest 2022, Winner of the Call for Artists at ElectroClassic IED Festival 2020 di Milano.

Ha collaborato, suonato, o aperto concerti a diversi artisti quali: O'Zulu? (99Posse) - Roy Paci & Aretuska - Pee Wee Ellis - DubFX - Mr. Woodnote - Hannah Williams & The Tastemakers - Clinton Fearon (The Gladiators) - Jah Sun - Mafa & Fluxy - Spiral Tribe - Part2Style - StickyBuds - Dj Martin - Dj Jimmy Needles - Amerigo Verardi - Claudio Rocchi - Nico Roccamo - Pino Saracini - Valerio Combass (Apre?s la Class) - The Right Stuff