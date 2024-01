Safari in concerto al Dirockato winter 2023-24 - Monopoli

Primo appuntamento del 2024 per il Dirockato Winter!

Giovedì 04 gennaio ci vediamo al solito KAMBUSA ROCK BAR per il freschissimo live dei SAFARI!

In apertura ci sarà BOUVIER.



?????? nasce dalla collaborazione di Alessandro De Blasio e Daniele Pertosa. Alessandro dopo aver fondato i suoi primi progetti approda al Medimex nel 2018 nel camp organizzato da Sony Music Publishing e lo vince ottenendo così un contratto da autore per la nota etichetta, collabora con alcuni artisti nazionali tra cui Mace, Gazzelle, Marco Mengoni e con quest’ultimo scrive il brano In Città contenuto nel disco Materia (Pelle).

Daniele invece comincia il suo percorso musicale a diciott’anni iniziando a studiare chitarra alla percentomusica e dopo alla St. Luis Academy, fonda il progetto Stereotapes con il quale partecipa ad Xfactor 2017 nella squadra capitanata da Manuel Agnelli, in seguito inizierà la collaborazione con Aka7even come chitarrista.I due si incontrano nel 2019 iniziando a scrivere alcuni brani, per poi rincontrarsi dopo il covid e finalmente dare vita al progetto SAFARI con il quale pubblicano il primo singolo “ho pianto tutta la notte”. L’8 Dicembre esce il secondo singolo “ESSE” pubblicato con Aurora Dischi distribuito da ADA MUSIC Italy. Contemporaneamente all’uscita di “ESSE” si unisce al gruppo Giancarlo Latartara, batterista dei Moustache Prawn che li seguirà d’ora in avanti come batterista ufficiale del progetto. A giugno si aggrega alla band il bassista Francesco Petitti (Senhal, Tamerici).

https://www.instagram.com/safariofficial_

??????? (opening act)

Bouvier come Marge, moglie di Homer. Bouvier è il muschio che cresce sulle cortecce esposte al nord dei castagni, dei noci, i frutti di bosco, i lupi selvaggi che decimano i capi degli allevatori. Gli ululati alla luna. Bouvier è “mentre morivo” di Faulkner, Bouvier è “Azazello del Maestro e Margherita”. Bouvier è un temporale sulle caravelle di Colombo.

Bouvier come il sodalizio tra Giovanni Palmer e Fabrizio Facø Convertini che nel 2021 decidono di dare una forma alle loro canzoni.

Giovanni Palmer è un chitarrista ed autore per i Carena gruppo pop che ha pubblicato il primo disco “Nefertiti” nel 2019 con Dischi Uappissimi, chitarrista e cantante del gruppo noise AAD “opera prima” nel 2011.

Fabrizio Facø Convertini è un produttore, bassista, tastierista, nonchè videomaker, ha collaborato negli anni con Renzo Rubino, Carena, SAFARI, LAZZARETTO

https://www.instagram.com/bouvier_musica/



Ingresso gratuito

Kambusa Rock Bar (Monopoli) - ang. via S. Quasimodo, Via Luigi Cadorna, 1

Info: www.facebook.com/DirockatoMonopoli



lucianodarienzo@gmail.com