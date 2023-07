Safari live a Statt di Rutigliano

Se anche voi non vedevate l’ora di una bella serata in cui la musica è indiscussa protagonista, magari mentre bevete qualcosa e pian piano vi lasciate andare al suo ritmo, beh, non potrete perdetevi questo appuntamento!



Mercoledì 12 Luglio dalle 21.00 Statt ospita SAFARI LIVE CONCERT!



Loro sono Alessandro De Blasio e Daniele Pertosa.

Alessandro nel 2018 partecipa al camp organizzato da Sony Music Publishing per il Medimex e lo vince ottenendo così un contratto da autore per la nota etichetta, collabora con alcuni artisti nazionali tra cui Mace, Gazzelle, Marco Mengoni e con quest’ultimo scrive il brano "In Città" contenuto nel disco "Materia” (premiato con 4 dischi di platino).

Daniele fonda il progetto Stereotapes con il quale partecipa ad Xfactor 2017 nella squadra capitanata da Manuel Agnelli, in seguito inizierà la collaborazione come chitarrista con Aka7even e Vipra con cui ha aperto per i COMACOSE il 2 Luglio 2023.

“Ho pianto tutta la notte” è il singolo d’esordio di Safari, pubblicato il 16 settembre del 2022.





Come sempre, noi vi consigliamo di prenotare il vostro tavolo al 3792389869!