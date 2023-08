A Castellana Grotte tornano le emozioni, le vibrazioni e le sonorità del San Leo Music Fest

Sabato 26 e domenica 27 agosto 2023, nell’ambito di Piazze d’Estate 2023, il cartellone di eventi estivi organizzato e promosso da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl, in largo San Leone Magno a Castellana Grotte (Ba) tornano, per la nona edizione, le emozioni, le vibrazioni e le sonorità del San Leo Music Fest.

Due serate per l’edizione 2023 del festival jazz che porta nel cuore della Città delle Grotte le espressioni migliori della musica contemporanea, stimolando l’incontro tra il pubblico e le più belle realtà nazionali e internazionali che operano nel settore.

Sabato 26 agosto 2023 si inizia con “O Grande Amor”, un live unico che porterà sul main stage di largo San Leone Magno il trio composto da Selma Hernandes, Beppe Bassi e Luigi Rana con special guest Roberto Ottaviano.

Tante storie, due culture, un’anima, diversi percorsi musicali che si incontrano e si fondono in un ritmo dal cuore brasiliano. Ognuno con un passato importante alle spalle, anime affini non solo nell’amore per la musica ma soprattutto nella consapevolezza di voler creare insieme un’identità.

Dopo l’ultimo tour con Toquinho, torna dal Brasile per l’estate 2023, una delle interpreti più rappresentative della musica brasiliana, Selma Hernandes. Giuseppe Bassi, forse il contrabbassista italiano più richiesto a livello internazionale, instancabile produttore di storie musicali e documenti audiovisivi, come il suo ultimo documentario girato in prossimità della centrale atomica di Fukushima, oggi collaboratore della star tedesca Ute Lemper. Luigi Rana, produttore discografico e artistico e chitarrista eccelso, nome importante della produzione musicale pop degli ultimi 20 anni, con diversi riconoscimenti anche internazionali, uno su tutti il Festival di San Remo in cui è stato insignito con il premio di miglior produzione artistica. Roberto Ottaviano, semplicemente il più importante musicista italiano di jazz come indicato nella rivista specializzata musica jazz, le sue collaborazioni sono infinite e svariate e accreditano Ottaviano come uno tra i più importanti jazzisti italiani nel mondo.

Domenica 27 agosto 2023 si chiude con “Fafas ‘n Papas”, incontro fortunato tra Fabiana Martone, voce dei Nu Genea, e il trio nu soul formato da Paolo Sessa, tastierista e piano, Fabrizio Buongiorno al basso e Paolo Forlini alla batteria.

Il concerto sarà un viaggio trasversale nella musica soul passando da Battisti a Lauren Hill, da Amy Winehouse a Pino Daniele, toccando punte di romanticismo e delicata poesia nelle composizioni originali di Fabiana e Sessa.

A riscaldare il tradizionale ambiente raccolto del San Leo Music Fest, nell’edizione 2023, la partnership con la birreria castellanese “La Bodega de Angelina”, presente in largo San Leone Magno con una propria postazione.

Entrambi i concerti avranno inizio alle ore 21.

Ingresso libero. Solo posti in piedi. Non è necessaria alcuna prenotazione.

San Leo Music Fest è organizzato da Officina Musicale con il contributo di Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl, con il supporto di Bcc Castellana Grotte e Conad Castellana Grotte e in partnership con Dionisio Beatrice graphic designer, Antonello Minoia storie da raccontare, Casa Musicale Luisi e La Bodega de Angelina.

Maggiori informazioni sul sito www.officinamusicale.net, sulle pagine facebook Officina Musicale e San Leo Music Fest e sul profilo instagram officina.musicale.