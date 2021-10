Sax live, 4 vini e 4 portate da Panacea

Sax live, 4 vini e 4 portate: non chiamarla degustazione.

"Il tuo venerdì 29 ottobre è dedicato al gusto della scoperta, oltre ogni pensiero.

Accomodati a tavola, gusta le 4 portate create per te da Panacea e lasciati prendere dall'espressività di 4 diversi vini abbinati scelti da Vinaccia IN CORTE. Segui il ritmo delle note vibranti del sax LIVE di Raffaele Pistilli e sorridi perché ai tuoi figli ci pensa la nostra babysitter.

Questo venerdì è solo tuo e di chi vorrai con te. Insieme saremo una sola anima ed un solo desiderio: vivere e goderne appieno la bellezza".

40 posti disponibili, prenota telefonicamente.



CHAKRA VERDE – Verdeca Valle d’Itria IGT 2020 – Giovanni Aiello

PICCOLI MORSI DELLO CHEF

Ostrica con coriandoli di uova di pesce volante

Tonno scottato e gocce alla maracuja

Finto gambero avvolto in kadaifi e cristalli di miele

Cupcake di porcini e julienne di radicchio rosso

Formaggio caprino e confettura ai fichi



IL MORSO ROSA BIO – Susumaniello Puglia IGP 2020 – Tenuta Viglione

DALLA PUGLIA ALLA SICILIA

Carnaroli agli asparagi, vellutata di datterino giallo e polvere di capocollo di martina franca.

Finale di cernia in dadolata



CLEADRECIS – Merlot, Pinot, Cabernet Friuli DOC 2016 - Sirch Wine

LUNA D’AUTUNNO

Filetto di manzo con foglia di spinacio al vapore,

Patata dal cuore al tartufo e calde castagne in guscio



PASSIVENTO – Moscato passito di Noto DOC 2018 – Barone Montalto

DOLCE MEDIOEVO SVEVO

Tortino di mandorle di Federico II Caputo Sweet Life ,

Aromatizzato da un delicato elisir di noci e miele d’api



Euro 50 ad adulto

Menù baby 20 euro: cotto di Praga e ciliegie di bufala.

Orecchietta pugliese al sugo e salsiccia

Fresca cotoletta di pollo e patate al forno. Soufflé al cioccolato.



