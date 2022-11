Il prof. Vincenzo Schettini al Petruzzelli per la manifestazione di beneficenza Le Strade di San Nicola

Giovedì 8 dicembre 2022, al Teatro Petruzzelli all’interno dello spettacolo “Le Strade di San Nicola”, lo show con artisti di fama nazionale che si alterneranno sul palco nel nome della solidarietà, interverrà anche Vincenzo Schettini professore star, il quale con il suo progetto “La Fisica che ci piace” sta facendo amare la sua materia a studenti e non, giovani e meno giovani. A lui sarà attribuito il premio “Le strade di San Nicola Art”.

“Questa manifestazione e la sua federazione – ha affermato Vincenzo Schettini - affiancano le persone lontane dai riflettori ma più vicine alla strada dalla quale tutti noi gente comune veniamo fuori. In qualità di professore son vicino a questo tipo di realtà”.

Il successo del progetto dell’ingegnoso prof originario di Castellana Grotte (Ba) è tale che in poco tempo si è imposto come star del web, grazie ai social, in primis su Youtube e Tik Tok. I suoi video brevi, ma ricchi di contenuto, hanno subito attirato l’attenzione e hanno portato Schettini a proporre dal vivo le se lezioni spettacolo. Poi ad ottobre è arrivata anche la pubblicazione del libro “La Fisica che ci piace” edito da Mondadori, con firma-copie in giro per l’Italia ricche di pubblico.

“Quello che ho fatto in questi anni, involontariamente, è stato aiutare gli studenti e soprattutto quelli che non potevano permettersi lezioni private o metodi per approfondire la materia. Ho offerto loro, attraverso la rete, la possibilità di accrescere la propria cultura scientifica in maniera democratica. Quindi partecipare a questa manifestazione mi rende felice”.

Anche in questa occasione, con l’aiuto di tutte le associazioni ed enti che costituiscono la federazione, lo spettacolo “Le strade di San Nicola” ha l’obiettivo di raccogliere fondi per realizzare diversi progetti a sfondo sociale. Quelli di quest’anno saranno presentati, insieme a tutta la manifestazione, durante la conferenza stampa che si terrà martedì 29 novembre nella Sala Giunta del Comune di Bari, alle ore 10.30 alla presenza del sindaco di Bari Antonio Decaro, delle assessore al Welfare, Francesca Bottalico, e alle Culture, Ines Pierucci, del presidente della federazione “Le strade di San Nicola” Lorenzo Moretti, del vicepresidente Alessio Branchi Ninni, del tesoriere Francesco Partipilo, del direttore artistico, nonché autore Fabiano Marti e dei presentatori della serata Alessandra Bucci e Mauro Pulpito.

