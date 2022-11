Tiziana Schiavarelli in scena all'Abeliano in 'Mi chiamavano il feroce Saladino'

6° appuntamento con la rassegna I SOLISTI presso il Teatro Abeliano di Bari, in collaborazione con il TPP.

Giovedì 17 novembre alle ore 21 TIZIANA SCHIAVARELLI in "MI CHIAMAVANO IL FEROCE SALADINO"

Potrebbe sembrare un nomignolo simpatico quello che mia madre mi diede da bambina per sottolineare la mia vivacità. E in effetti, tutti in famiglia mi chiamavano “simpaticamente” così. Quando mi vedevano arrivare, dicevano: “mo’ viene il feroce saladino!”…I n realtà, pare che fosse drammaticamente vero: non ero solo una bambina vivace. Ero una bambina feroce. Avrei potuto essere una Kickboxing, una lottatrice greco romana ma ho fatto l’attrice. Ho preferito salire sul ring dello spettacolo e tutta la mia grinta l’ho tradotta nelle caratterizzazioni dei personaggi che interpreto. Il palcoscenico diventa spazio vitale entro il quale comunico il mio essere, la mia voglia di vivere e di comunicare con la gente cercando di dare il meglio di me. E sotto la brace della mia “vivacità” c’è la voglia di abbracciare il mondo. “Mi chiamavano il feroce Saladino” più che uno spettacolo è un raccontare me stessa con tutte le spigolature del mio carattere, della mia indole, della mia creatività, ma anche della mia della mia esperienza di donna e di attrice e se mi posso permettere, anche della mia dolcezza quando, il feroce Saladino si assopisce con il calore del pubblico.

Biglietto 8 euro acquistabile al botteghino e su Vivaticket: https://www.vivaticket.com/ it/ticket/tiziana- schiavarelli-mi-chiamavano-il- feroce-saladino/193420