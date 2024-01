Giuseppe Scoditti al Teatro Traetta in '1 e 95'

A Bitonto, Teatro Traetta, domenica 28 gennaio alle ore 18.00, per la Stagione del Comune di Bitonto-Teatro Pubblico Pugliese, in scena l'attore barese rivelazione 2023, scelto da Nanni Moretti per il film Il Sol dell'Avvenire: Giuseppe SCODITTI.

Teatri di Bari / Elsinor

Giuseppe Scoditti

1 E 95

di e con GIUSEPPE SCODITTI

scritto da Ludovico D’Agostino e Giuseppe Scoditti

costumi Sartoria Teatrale Arrigoni

video Giacomo Scoditti

Un’ora di stand-up comedy con il comico più alto d’Italia!*

1 e 95 è un monologo comico. L’atmosfera è quella di un nightclub, in cui arriva il comico in smoking e comincia lo show. Come in un flusso di coscienza, gli argomenti si susseguono ad un ritmo forsennato. L’importante è tenere viva l’attenzione e, soprattutto, divertire. La veste dello spettacolo è classica, pulita, vintage, ma il contenuto sarà folle, anarchico e imprevedibile.