Alla scoperta di Balsignano

Anche per l'ultimo fine settimana di agosto, tornano le aperture diurne e pomeridiane dell'area monumentale del Casale di Balsignano.



A pochi minuti da Bari, adagiato sul ciglio di lama Lamasinata, il Casale di Balsignano nasce come insediamento benedettino tra X e XI secolo. Il sito archeologico monumentale è sospeso fuori dal tempo, immerso in uliveto con importanti segni monumentali come il Castello costituito da due torri in linea, la chiesa di Santa Maria in Balsignano con affreschi del tardo XIII secolo, i resti dell'antico cenobio benedettino e la chiesa di San Felice, vero e proprio gioiello del proto-romanico pugliese, monumento nazionale da oltre un secolo.



Grazie allo sforzo dell'amministrazione, sono incluse nel biglietto di ingresso visite guidate offerte da guide abilitate che vi accoglieranno in questo scrigno di storie.



Il biglietto di accesso (include la visita guidata) è di:



5 €biglietto intero, 3€ per studenti e docenti, gratuità secondo normativa MIC.

per ulteriori info potete contattare la pagina facebook:



https://www.facebook.com/CasalediBalsignanoMuseo