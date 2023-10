Al Planetario di Bari una serata dedicata ai pianeti

Domenica 15 ottobre dalle ore 20:00 alle 21:00 nel planetario assisteremo allo spettacolo di astronomia “Sistema Solare Coast to Coast” :

conosceremo tutti i pianeti del Sistema Solare da Mercurio sino ai pianeti nani ghiacciati, voleremo su Marte, affronteremo la pericolosa fascia degli asteroidi, attraverseremo gli anelli di Saturno e cavalcheremo le stelle comete.

In questo straordinario viaggio scopriremo perché la Terra è un posto così speciale.

Subito dopo ci sposteremo sul prato del planetario per osservare direttamente con i telescopi Giove, Saturno ed i lontanissimi Urano e Nettuno.



Ticket € 8,00 per adulti e bambini con pagamento direttamente al botteghino del planetario.

L’ingresso è gratuito per i bambini con età inferiore ai 4 anni previa esibizione di un documento di riconoscimento.

In convenzione con l’Università degli Studi di Bari € 7,00



bariplanetario@gmail.com per informazioni 3934356956Il Planetario di Bari si trova all'interno della Fiera del Levante e si può accedere con l'auto e parcheggiare all'interno della fiera dall'Ingresso Monumentale.