A Molfetta serate live, concerti e dj set, con shopping fino a tarda notte e degustazioni enogastronomiche

L’estate è ormai alle porte, tra hit estive che iniziano a farsi sentire e sbirciate giornaliere alla ricerca del miglior viaggio da regalarsi. L’estate bussa per farsi spazio portando con sé tutta la sua aria frizzante ed esplosiva, per dare il meglio nella stagione che tutti aspettano.

Puglia Village, per rendere indimenticabile l’arrivo della bella stagione, è pronto ad accogliere i suoi visitatori con le “Summer Nights firmate Land of Fashion Villages”, una ricca batteria di eventi, che trasformeranno il Villaggio in riva all’Adriatico in mete obbligatorie.

Puglia Village si vestirà per l’occasione e accoglierà gli ospiti in Lounge ispirate ai colori e alle atmosfere estive, eleganti e dall’animo avvolgente, rispecchiando così la bellezza del territorio in cui viviamo.

Nel mese di luglio, nelle date del 14, 21 e 28, tutti i negozi di Puglia Village resteranno aperti fino alle ore 23,00, dando così vita a serate create ad hoc per i visitatori che hanno voglia di godersi la vita in Villaggio di notte, lasciandosi trasportare da una boccata di aria fresca, shopping fino a tardi e buona musica.

Per l’occasione anche i punti ristoro resteranno aperti fino alla mezzanotte, con una proposta gastronomica attraente; il tutto sarà accompagnato da musica live e dj set dalle mille sfumature, che vivranno nelle piazze principali del Villaggio. La programmazione è frutto di una collaborazione con «Bari in Jazz», che porta in Villaggio ospiti locali e internazionali, come la bravissima cantautrice salentina Amalia Grè, con il suo ultimo lavoro Beige, dedicato ai classici jazz da lei più amati, la californiana DJ Rashida, nota per la sua magica fusione di stili diversi, chiamata nel 2004 a collaborare con il fenomeno mondiale Prince, e che si è esibita su palcoscenici come Londra, New York, Tokyo, Dubai, Ibiza, Sydney, Parigi e Madrid, per arrivare a Coco Maria, dj messicana ma europea di adozione, capace di uscire fuori da ogni schema dei suoni più classici, e alla DJ pugliese Bonnie Valentine, brava nello spaziare dal Jazz funk al Jazz fusion, Latin jazz e Rhytm & Blues.

Ma non è finita qui: le “Summer Nights”, oltre a caratterizzare tre venerdì del mese di luglio, avranno anche la partecipazione di cantanti nazionali in live, tra cui il celebre Alex Britti, che salirà sul palco il 3 agosto.

"Summer Nights" è il viaggio firmato Land of Fashion Villages pensato per continuare a creare esperienze uniche e indimenticabili per i visitatori di Puglia Village.

Per conoscere gli orari di apertura del Villaggio, così come gli orari di collegamento usando gli autobus della MTM di Molfetta è utile consultare il sito www.pugliavillage.it e il sito www.mtmmolfetta.it o seguire i canali social ufficiali “Puglia Village”.

IL PROGRAMMA

14 LUGLIO

MAURO ESPOSITO AL SAX E ROBERTO ESPOSITO AL PIANO • MARCO CARICOLA DJ • LA PAPAYA DJ

21 LUGLIO

DJ RASHIDA • BARBARA LANEVE AKA LANEIGE DJ • VITO SANTAMATO DJ

28 LUGLIO

COCO MARIA DJ • BONNIE VALENTINE DJ • AMALIA GRE?

3 AGOSTO

ALEX BRITTI IN CONCERTO