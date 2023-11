Serena Brancale in concerto a Monopoli

SERENA BRANCALE

in…..“JE SO ACCUSSÌ”

Serena BRANCALE – voce

Domenico SANNA – piano e synth

Emanuele TRIGLIA – basso

Federico ROMEO – batteria



La cantautrice pugliese Serena Brancale, ritorna con il suo album “Je so accussì”. Una raccolta di canzoni caratterizzate da una nuova consapevolezza, tanto nel suono quanto nei testi, mantenendo la sua cifra stilistica jazz/soul ma con nuove influenze e collaborazioni dal mondo Rhythm & Blues. In questo terzo capitolo discografico di inediti, rende omaggio anche a tre composizioni di P. Daniele, sua più grande fonte d’ispirazione, conservando preziosamente le melodie originali ma con una nuova veste negli arrangiamenti. “Je so accussì” è un disco in cui emerge tutta la sua anima Black ma anche quella di figlia del Sud e della sua amata Puglia.



Serena BRANCALE è una polistrumentista, performer e compositrice pugliese, che unisce la passione per il Soul, R&B e il Jazz. Il pubblico televisivo l’ha conosciuta durante la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2015, dove ha presentato una versione raffinatissima del suo brano “Galleggiare”, una ballad jazz contenuta nell’omonimo album uscito per Warner Music Italy. Tante le personalità rimaste affascinate dalla sua voce e dalla sua incredibile personalità artistica, da Fiorello a Quincy Jones. Dotata di una voce scura e riconoscibile, nel 2018 è entrata nell’elenco di “Isola degli Artisti” e ha dato vita ad un nuovo progetto di stampo neo-soul attirando l’attenzione dei più importanti producers internazionali e collaborando come autrice per numerosi big della canzone italiana. Dopo aver calcato le rassegne e i jazz club più rinomati al mondo, Serena Brancale oggi è considerata il fiore all’occhiello della musica neo-soul/Jazz italiana all’estero.