Sfida di improvvisazione teatrale: senzatesto contro modulo a

I Senza Testo e il Modulo A della scuola ImprOfficina Bari si sfideranno a suon di scena improvvisate in un format adrenalinico dal sapore olimpionico:



senza esclusione di colpi! fino all'ultima scena... e i giudici sarete voi!



Portate amici, la famiglia o il partner e preparatevi a godervi una serata di comicità senza limiti. Lasciatevi sorprendere dalle battute improvvisate e dalle situazioni esilaranti che gli artisti creeranno sul momento.





INFO PARCHEGGIO : per facilitare la ricerca del parcheggio, ti segnaliamo “Area di sosta Rossani” in c.so Benedetto Croce / L.go Ciaia (tariffa: 0,50€ la prima ora / 1,00€ le ore successive alla prima) un 4 minuti. a piedi https://maps.app.goo.gl/pf6AJNjtZcjfek687

Ingresso libero con contributo

Prenotazione Obbligatoria: https://www.eventbrite.it/e/improlimpiadi-senzatesto-vs-modulo-a-tickets-860889241897?aff=oddtdtcreator