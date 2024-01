'Siamo qui riuniti, o della democrazia imperfetta' in scena all'Abeliano

Siamo qui riuniti o della Democrazia imperfetta

con Filippo Carrozzo

testo e regia di Letizia Quintavalla e Bruno Stori

musiche di Alessandro Nidi

consulenza storica di Irene di Jorio

Produzione: Quintavalla-Stori



È uno spettacolo che parla ai ragazzi di politica in senso alto, con il rigore della ricerca storica e la profonda leggerezza del riso e dell’ironia. Ma di quale politica si tratta? Di quella illustrata dalla radice della parola, di quella del senso etimologico come la intendevano i greci: non la gestione della cosa pubblica o del potere, ma l’essere o il saper diventare cittadini autentici, protagonisti attivi e critici del luogo abitato dagli uomini: la polis. “Politoi” quindi, uomini all’altezza dell’identità di animali sociali, destinati dalla natura a superare la dimensione individualistica per affrontare coraggiosamente il rapporto con l’altro. Quell’altro che nel presente è sempre più spesso qualcuno che viene da lontano, da altre polis, da altri mondi così differenti per lingua e per cultura.

È in questo orizzonte di senso che la politica è la protagonista assoluta di questo spettacolo.



Sarà curioso allora avvedersi di come la Democrazia non sia una conquista acquisita, né d’altronde una sterile utopia, ma sia invece un tentativo in movimento, un’affascinante ipotesi di lavoro, una tensione ancora da agire. Tra i compagni di viaggio, un grazie particolare al greco Socrate, alla sua arte della parola come colloquio e percorso a due, come arricchimento interiore di sé e dell’altro. E allo spagnolo Fernando Savater, che dopo “Etica per un figlio” ha gettato, con “Politica per un figlio”, uno sguardo ancora una volta acuto, penetrante e intenso sul rapporto tra generazioni.