Emanuela Sica ospite di Libriamoci al Teatro Auditorium Vittorio di Palo del Colle

La rassegna letteraria Libriamoci prosegue al Teatro Auditorium Vittorio Bari di Palo del Colle con un nuovo appuntamento in programma giovedì 9 marzo alle ore 19. Ospite del ricco cartellone di incontri, organizzato dalla Fondazione Vittorio Bari sarà questa volta Emanuela Sica che presenterà al pubblico il suo libro “Il sogno di Edipo e mitici amori" dialogando con Mario Sicolo, nelle vesti di moderatore dell’evento.

Incontri per dialogare e confrontarsi con scrittori del panorama pugliese saranno in programma ancora nei prossimi mesi presso la nuova sede della Fondazione Vittorio Bari a Palo del Colle sempre di giovedì. “Libriamoci” è il titolo di questa rassegna letteraria ideata e organizzata dalla fondazione intitolata al noto cantate lirico a cui Palo del Colle diede i natali.

Ne "Il sogno di Edipo e mitici amori" la vita di Edipo è raccontata dalla Sica attraverso le 10 parole predittive dell’oracolo. Si ripercorre il viaggio onirico che Edipo Re compie dopo essersi addormentato, improvvisamente, sul suo trono. Il protagonista, immerso nel suo inconscio e nei meandri del suo essere più nascosto, emerge nuovamente dal liquido amniotico dei suoi natali, rivive ogni cosa, a partire dall’abbandono di chi l’ha generato, per poi discendere nell’Ade in un percorso che ricorda quello di Dante attraverso i dannati negli inferi. Affronterà alcuni dei suoi fantasmi del passato, in compagnia di personaggi mitologici, come i due serpenti Neo e Alí che li pongono davanti ad una scelta. Da qui la scelta ed il viaggio che lo porterà sino al tormento e alla tomba di Giocasta e terminerà in una maniera del tutto inaspettata.

A seguire cinque amori tra mitologia e storia sono narrati sul filo del classicismo ma con innesti nuovi e moderni. Ognuno di questi è raccontato attraverso una commistione di prosa e poesia: Apollo e Daphne (il primo esempio di Stalking della storia mitologica); Medea e Giasone (una lettura diversa del mito con analisi di aspetti nuovi e non completamente colpevolizzanti la figura femminile); Orfeo ed Euridice (il tradimento del vero amore per un istinto narcisistico); Penelope e Ulisse (la fedeltà di una promessa); Romeo e Giulietta (rivisitazione dell’opera da cui è nato Il Diario Segreto di Giulietta).

Emanuela Sica, Avvocato Cassazionista, scrittrice e giornalista pubblicista, oltre che nell’attività precipua, profonde appassionato impegno sulle più attuali e scottanti problematiche sociali e femminili. È altresì Responsabile dello Sportello Legale Irpinia e dell’Area Violenza di Genere per il Corpo Internazionale di Soccorso ODV che offrono patrocinio legale gratuito in favore dei non abbienti e delle donne vittime di violenza. Ha ideato e promosso un progetto (#PanchinaRossa #AmoreTossico #EducazioneAffettiva) di sensibilizzazione e lotta contro la violenza di genere, incentrato sui temi dell'amore con particolare riferimento fenomenologico a quello tossico, unitamente all’educazione affettiva. Ha svolto e svolge opera di sensibilizzazione ed informazione sul punto tenendo numerosi seminari-incontri formativi nelle Scuole Superiori e negli Enti Locali Istituzionali). Cura un blog su internet che porta il suo nome e diverse rubriche su quotidiani nazionali e provinciali. Poeta della comunità Versipelle.

È possibile partecipare a tutti gli appuntamenti di “Libriamoci” con ingresso libero. Per maggiori info scrivere una mail a direzione@ fondazionevittoriobari.it o chiamare la segreteria organizzativa al 3285971477