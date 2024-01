Sindrome Italia. O delle vite sospese - Tiziana Francesca Vaccaro

A SPAZIOleARTI nuovo appuntamento della Stagione di prosa "L’ALTRA SCENA"

Sabato 3 febbraio - h. 21,00

SINDROME ITALIA

O delle vite sospese

di e con Tiziana Francesca Vaccaro

musiche originali Andrea Balsamo

visual concept e luci Eleonora Diana

in collaborazione con Qui e Ora Residenza Teatrale





Dieci anni sono racchiusi in una lettera, quella che Vasilica scrive ai propri figli per raccontare il tempo che li ha tenuti lontani, il perché di una partenza verso un paese straniero, la terra promessa dei pettegolezzi di campagna.

Sola in quella terra, si è presa cura di persone straniere, estranei, così come lei è ora estranea a se stessa, estirpata alla radice.



Dall'Italia alla Romania passando per Palermo e Milano, “Sindrome Italia” è il racconto di un ritorno, delle cicatrici della migrazione, di una femminilità in lotta.

E’ la storia di una e insieme di moltissime donne, le nostre “badanti”.

Racconta il bisogno d’amore, un bisogno disperato di aggrapparsi per non essere più soli. Racconta una vita sospesa fra un passato di ricordi sbiaditi e un futuro solo immaginato.



Si accede con prenotazione.





SPAZIOleARTI – Via Pia 57/59 – 70056 Molfetta – tel. 340.8643487 – 080.2373275 - www.spaziolearti.it