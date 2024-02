Sogni al piano da Panacea

''Se avessimo saputo che una canzone avrebbe detto tutto, saremmo rimasti in silenzio, rapiti in uno sguardo, ascoltando col cuore'':

''IL MARTEDÌ''. A cosa serve uno spartito quando hai da raccontare un sogno? Nulla. Basta seguire il suono che hai dentro, accarezzare i tasti sinuosi del piano, intensamente come battiti del cuore che non riusciamo a contare, ma sappiamo darci vita… che sia per amore o una qualsiasi emozione. In un momento e luogo speciale. Questo è il martedì di Panacea con il sottofondo LIVE di Nico Alberga in collaborazione con Music Village Group.

Solo buona musica e libera interpretazioni di sogno.



In abbinamento a tutta la magia del gusto che puoi scegliere

Tutto il menù alla carta

Aperibao €10

Aperisushi €20



L’assassina