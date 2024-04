Soirée Gilbert Bécaud en jazz

Evento in favore della “Lega del filo d'Oro”. Alcuni tra i più grandi successi di questo straordinario interprete della canzone e della cultura francese (Le bateau blanc, Et maintenant, September morn, L'important c'est la rose ecc.) rivisitati in chiave jazz da Mike Zonno voce, Guido Di Leone chitarra, Villy Calabrese pianoforte, Armando De Cillis contrabbasso e Fabio Delle Foglie batteria



Posto Unico Euro 15