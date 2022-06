“Solo andata”, la pièce teatrale dell’Istituto Preziosissimo Sangue al Fornelli di Bari

L’Istituto Preziosissimo Sangue torna in scena. Per il secondo anno consecutivo, a conclusione delle attività didattiche, l’istituto barese punta ancora sul valore della cultura quale incisivo fattore di integrazione sociale, capace di abbattere pregiudizi e annullare distanze tra le coscienze. Lo fa portando in scena presso l’Istituto Penale per Minorenni N. Fornelli di Bari, una pièce teatrale interpretata da sette giovanissimi alunni della Scuola Secondaria di I Grado IPS. Lo spettacolo, in programma per la mattinata del prossimo 6 giugno, sarà l’incontro tra contesti giovanili socialmente distanti eppure resi prossimi dal desiderio di poter fruire unitamente della bellezza, carica di speranza, dell’universo teatrale.

“Solo andata” vanta autori quali Erri De Luca, Yogo Ndjock Ngana, Ernesto Olivero, Anna Garofalo, e avvia i giovanissimi allievi dell’istituto alla scoperta del doloroso mondo dei migranti e del loro calvario. L’incontro alzerà dunque il sipario in modo totalizzante sulla necessità liberante di scrollarsi di dosso ogni forma di pregiudizio per amare, con il più forte sentimento e la più potente energia del corpo umano. Obiettivo dell’iniziativa è la promozione di una cultura in grado di abbattere, nei giovani attori, alla loro prima esperienza teatrale, così come nei giovani spettatori per i quali la performance prenderà vita, ogni muro innalzato in nome di preclusione e a danno delle umane relazioni interpersonali.

Una pièce lineare, pochi elementi, tanta genuina spontaneità: sarà questo il paradigma di una rappresentazione che tramite la comunità scolastica desidera fortemente calarsi proprio in uno dei contesti sociali più difficili e impregnati di disagio e preconcetto, ma per questo bisognoso di rieducazione e dinamiche di reinserimento.

La cultura, dunque, con l’immediatezza del suo operare, si conferma ancora una volta promotrice dei progetti targati IPS: l’istituto barese, nella persona della dirigente, la professoressa Francesca Palamà, responsabile dell’iniziativa, si fa infatti costantemente portavoce di messaggi di accoglienza sul territorio barese e promuove, per carisma e missione, percorsi educativi sempre improntati all’accettazione dell’altro e all’annullamento di ogni discriminante diversità. L’iniziativa, organizzata e promossa dall’IPS nasce da un interesse di natura umana ed educativa che si lascia facilmente trasmettere dall’intensità e spontaneità dell’espressione teatrale.

“Solo andata”, con adattamento curato da Anna Garofalo, andrà in scena presso l’Istituto Penale per Minorenni di Bari con la consapevolezza che la cultura possa veicolare messaggi di profonda umanità accompagnando le nuove generazioni, senza distinzione alcuna, nella loro vivida e inarrestabile ambizione di allargare sguardo e orizzonti.