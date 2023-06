Sonic town #1: Caveiras e Define Chris

Sonic Town ~ VII edizione

rassegna di suoni e rumori periferici

Interferenza



CAVEIRAS + Define Chris

Warm Up // Radio JP Sound System

Aftershow // Naiterukao

Interferenze soniche // Meh! + Pigment



22 Giugno, 19:30

Ex Macello Comunale ~ Via S. Caterina da Siena, Putignano (BA)

Prevendite (consigliate) disponibili al link https://www.vivaticket.com/it/Ticket/caveiras/209890



Ticket botteghino → €5

Sostieni la sonicità, contribuisci alla rassegna!



***

I CAVEIRAS trafficano illegalmente in ritmi ossessivi e basse frequenze, mirando a infiltrare vibrazioni afro-brasiliane dietro le linee del punk.

Nascono spiritualmente durante un pellegrinaggio a Rocinha: dopo aver osservato due ragazzini improvvisare una batucada con un secchio e un bidone, realizzano che la distanza fra Rio De Janeiro e la Berlino degli Einstürzende Neubauten è solo apparentemente incolmabile. Tornati in patria, i nostri stringono un patto di sangue e si ripromettono di mostrare al mondo il lato oscuro del samba. Servendosi di basso elettrico, percussioni di scarto e campionamenti alla stregua di armi semi-automatiche, cominciano a brutalizzare la tradizione brasiliana con impeto selvaggio e iconoclasta.

I brani vengono smembrati, contaminati e ricomposti in un cortocircuito culturale continuo: clave e standard ritmici subiscono trattamenti elettro-acustici al limite dell’industrial, il basso di estrazione dub riduce l’impalcatura melodica ai minimi termini,mentre le urla creano un ponte tra l’invettiva punk e le maledizioni Quimbanda.

Listen: https://youtu.be/6F68daELGPc



***

DEFINE CHRIS è il progetto solista di Christopher Difino (batterista e produttore) proveniente dal Sud Italia.

Elettronica emotiva che viene costruita su ritmi e texture, miscelando elementi glitch e noise, loop perpetui di contemplazione e sfuriate eclettiche. Esplora in modo sonico e personale un mondo differente e vasto di influenze, tra IDM, musica sperimentale, drone, new age, musica ambient e melodie synth che ricordano le colonne sonore di fantascienza degli anni '80. Il primo album 'Repetition Tomorrow' è uscito per l'etichetta di Los Angeles, Already Dead Tapes & Records.



***

Sonic Town è una rassegna musicale pensata e realizzata da Radio JP in collaborazione con il consorzio IMAKE.

Giunta alla sua settima edizione, Sonic Town promuove concerti indipendenti, inclusivi e accessibili incentivando aggregazione sociale e culturale.



