Sonic town #3, Delicatoni e Michelangelo è morto

Sonic Town ~ VII edizione

rassegna di suoni e rumori periferici

Interferenza



DELICATONI + Michelangeloèmorto

Warm Up // Radio JP Sound System

Aftershow // Mars b2b Prince

Interferenze soniche // ziczic + Coopera Village



6 Luglio, 19:30

Ex Macello Comunale ~ Via S. Caterina da Siena, Putignano (BA)

Prevendite (consigliate) disponibili al link https://www.vivaticket.com/it/Ticket/delicatoni/209891



Ticket botteghino → €5

Sostieni la sonicità, contribuisci alla rassegna!





DELICATONI è il progetto musicale formato da Antonio Bettini, Smilian Cibic, Giorgio Manzardo e Claudio Murru nella città di Vicenza. Le sonorità eterogenee e multi timbriche dei Delicatoni rispecchiano le diverse origini e influenze dei componenti, oscillando tra il jazz, l’elettronica, soul, psych-pop e musica dance.

Tentando di ricontestualizzare la bellezza dell’antica città in cui è nato il progetto, i Delicatoni vogliono comunicare un nuovo senso di italianità e di mascolinità: romantico, emotivo ed intensamente delicato.

In seguito all’ep autoprodotto “Margherita”, rilasciato nell’estate del 2020, i Delicatoni hanno intrapreso un nuovo percorso, coinvolgendo musicisti italiani ed extra-europei, al fine di rilasciare il loro album di debutto “Delicatoni”. Con questo album, i Delicatoni propongono una musica che è al contempo orchestrale ed elettronica, acustica e digitale, tradizionale e sperimentale, semplice ed elaborata, italiana e internazionale.

Sul palco sono numerosi e dinamici: due chitarre, un basso, un batterista, un percussionista, un sassofono, una sezione sintetizzatori ed effettistica e una voce.



***

Il progetto MICHELANGELOÈMORTO o Mèm, nasce spontaneamente all’interno delle quattro mura di un appartamento nel sud della Puglia.

Le caratteristiche musicali dei Mèm possono essere rintracciate nella ricerca di nuove sonorità attraverso la sperimentazione musicale, unita a una costante attenzione alla melodia e all’armonia. L’eterogeneità e l’approccio sperimentale del progetto è resa possibile dalla commistione delle idee musicali di Fabio Fusillo, Tiziano Parente (in arte Agendadeibuonipropositi) e Samuele Angelini.



***

Sonic Town è una rassegna musicale pensata e realizzata da Radio JP in collaborazione con il consorzio IMAKE.

Giunta alla sua settima edizione, Sonic Town promuove concerti indipendenti, inclusivi e accessibili incentivando aggregazione sociale e culturale.



#ST2023



#staysonic