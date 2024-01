Terzo appuntamento tra arte, musica e gusto al Parco Rurale di Masseria Spina

Prezzo non disponibile

Terzo appuntamento con Spazio Musica, il format di intrattenimento nella cornice del Parco Rurale di Masseria Spina a Monopoli (Ba) tra arte visiva, ritmo, enogastronomia e cultura, che sabato 10 febbraio 2024 ospiterà alle ore 21:00 il live di Gabriel Prado y su Sudamerica e a seguire il dj set di Z.I.P.P.O presents JIMA FEI e Vins.

Questa volta ad accompagnare la cena degustazione sarà la live band Gabriel Prado y su Sudamerica, progetto che richiama la tradizione musicale di un continente, quello sudamericano, costantemente contaminato dalla sua stessa vastità territoriale ed antropologica e dalla perpetua vicinanza e connessione al continente africano. La formazione è condotta da Gabriel Prado alla voce e alle percussioni, Nicola Pannarale al piano e cori, Maurizio Lampugnani alle percussioni e cori, Juan Carlos Rondon bassista venezuelano.

Dopo la cena ancora un dj set con Vins e ospite d’eccezione Z.I.P.P.O presents JIMA FEI. Affermatosi rapidamente come uno dei dj più influenti nella scena della musica elettronica europea, con una presenza costante nei club più prestigiosi, come Berghain, Tresor, Fabric e Circoloco, Z.I.P.P.O ha dimostrato la sua maestria nel creare esperienze sonore uniche e avvolgenti. Non è solo un dj, ma un vero innovatore nel mondo della musica elettronica, un artista che continua a ispirare e ad arricchire la scena dance europea.

Il format di Spazio Musica è sempre lo stesso: a partire dalle ore 21 si potrà partecipare alla cena degustazione a cura di Parco Rurale e Le Cucine di Spina con abbinamenti di una selezione vini di Spina Wine Cellar e assistere al live show, dalle 23, invece, spazio al dj set e cocktail bar a cura di Roberto Galiano, bartender e co-proprietario del Carlo Quinto ristorante & cocktail bar e Salsamenteria “la salumeria alcolica", formatore presso “Bar project Academy” di Bari. Dopo il 10 febbraio, la formula si ripeterà ancora una volta il 16 marzo.

Diverse le possibilità di aderire a questo club esclusivo, che daranno accesso alle serate musicali e a una serie di vantaggi e sconti: Spazio Musica Tessera Club (necessaria per accesso ai dj set), Spazio Musica singoli eventi (tessera club + cena degustazione e dj set), Spazio Musica Cena

Degustazione + Live Band. Cornice dell’evento il complesso monumentale di Masseria Spina e il Parco Rurale, luoghi che raccontano secoli di storia e cultura di una terra dalle antichissime origini. La location è in viale Aldo Moro 27 a Monopoli (Ba). Tutte le informazioni sono su https://linktr.ee/spaziomusica e sui social ufficiali di Parco Rurale.