Speciali visite Speleonight e Speleofamily per tutto il mese di ottobre presso il sito carsico delle Grotte di Castellana

Dopo il successo riscontrato nel periodo estivo, confermati anche per l’autunno 2021 gli appuntamenti per esplorare le Grotte di Castellana (BA) con le speciali visite Speleonight e Speleofamily. Per tutto il mese di ottobre il sito carsico, tra i principali attrattori turistici della Puglia, accoglierà i visitatori con le tradizionali visite guidate ma anche con le esclusive attività a cura degli speleologi del Gruppo Puglia Grotte.

L’appuntamento con Speleonight, esperienza sensoriale nel sottosuolo che mostra un volto diverso del sito carsico, è fissato per tutti i venerdì di ottobre (1, 8, 15, 22 e 29 incontro ore 19:30, partenza ore 20:00). L’andata avviene al buio, con solo le luci sui caschetti, in un silenzio intenso in cui si amplifica il ticchettio delle gocce d'acqua e le concrezioni si mostrano con dettagli unici. Due i momenti clou: il corridoio del deserto percorso in solitudine, un'esperienza irripetibile nel mondo sotterraneo, e l'accensione delle luci in Grotta Bianca, che dà il via al ritorno illuminato.

La visita Speleofamily, tour multisensoriale per famiglie e non solo, che consente di visitare lati nascosti delle grotte e rivivere l’emozione dei primi esploratori, alla scoperta di storia e geologia, replicherà ogni fine settimana di ottobre (2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 incontro ore 18:30, partenza ore 19:00). Pensata anche per i bambini dai 4 anni in su, la Speleofamily è una visita che consente di percorrere un tratto alternativo rispetto al tradizionale percorso turistico. Guidati da speleologi professionisti si parte per l’esplorazione con la sola luce del caschetto per un’emozionante avventura fra le caverne e le concrezioni del sito carsico castellanese.

Per partecipare a Speleonight e Speleofamily è obbligatoria la prenotazione scrivendo a segreteria@grottedicastellana. it o telefonando a 080.4998221 (dalle ore 9:00 alle 14:00). Per accedere al tour è necessario essere in possesso di Green Pass (in forma digitale o cartacea) dai 12 anni in su, e consegnare una autocertificazione compilata, disponibile on line sul sito ufficiale o presso la biglietteria e l’info point in zona grotte. Maggiori informazioni sono sul sito www.grottedicastellana.it e sui canali social ufficiali.

