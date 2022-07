Spettacoli, enogastronomia, rassegne sotto le stelle e il concerto de Le Vibrazioni: gli eventi dell'estate a Conversano

Cento giorni di concerti, spettacoli, enogastronomia, escursioni, rassegne sotto le stelle e manifestazioni sportive. Borgo d’Estate a Conversano entra nel vivo. Evento centrale della kermesse conversanese il concerto de “Le Vibrazioni”, in programma lunedì 11 luglio alle ore 21 in Piazza Castello. La band, formata da Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani Garrincha e Alessandro Deidda, presenta l’ultimo lavoro “Vi”.

Borgo d’Estate è anche tanto altro. Dal Festival Bandalarga, in programma dal 22 luglio con la serata inaugurale, a tanti altri eventi musicali, passando poi alla rievocazione storica “Le Notti della Contea”, in programma dal 5 al 7 agosto, tre giorni in cui si rievoca la nomina di Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona a Conte di Conversano, Imaginaria, Festival Internazionale del Cinema d’Animazione d’Autore, in programma dal 22 al 27 agosto. Con Contempo si unisce la bellezza dell’arte contemporanea, il fascino del jazz e il carisma dell’elettronica in un evento unico e sperimentale. Per gli amanti della lettura anche quest’anno Lector in Fabula, in programma dal 19 al 25 settembre. "Eventi caratteristici e unici nel loro genere, che rappresentano un’eccellenza nella loro categoria".

