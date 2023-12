La Compagnia degli Amici al Bravò tra Musica e Risate con lo spettacolo 'Vengo, vado, torno da mamma'

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Giovedì 14 dicembre al teatro Bravò di Bari sarà proposto lo spettacolo “Vengo, vado, torno da mamma” di Giulia Fornarelli portato in scena dalla Compagnia degli Amici, all’interno del cartellone di spettacoli della “Rassegna Musica & Risate”, promossa da Angelica Gregucci titolare del teatro e Donato Sasso, direttore dell’associazione culturale Echo Events.

Il testo originale, che prende spunto dalla commedia francese del 2016 “Retour chez ma mère” di Eric Lavaine, ha al centro una persona anziana, che mette in secondo piano le sue personali scelte, rispetto all’amore per i figli. Quindi come spesso accade nelle produzioni della Compagnia degli Amici, lo spettacolo è divertente, molto, ma ha anche degli aspetti riflessivi.

In questa storia, ambientata ai giorni nostri, uno dei tre figli di Maria, la protagonista, a seguito di una lite con la moglie, è costretto a tornare con la madre, chiedendole ospitalità. La donna, settantenne e vedova da diversi anni, ha avviato una relazione clandestina con un inquilino del suo condominio. Il ritorno del figlio la costringerà a gestire la sua libertà, che viene praticamente a mancare, con la voglia di portare avanti la relazione, sentendosi più giovane della sua reale età anagrafica. Questo porterà a una serie di divertenti ed esilaranti equivoci che porteranno i tre, due donne e un uomo, a credere che la mamma sia in balia di demenza senile, arteriosclerosi e altre malattie dovute all’età avanzata.

In scena per “Vengo, vado, torno da mamma”, titolo che richiama le caratteristiche dei tre figli di Maria, sono impegnati la stessa Giulia Fornarelli nel ruolo della protagonista, Giacomo Picci, Rossana Amodeo, Alba Ortini, Vito Bottalico, Emma Di Taranto e Nicola Loiacono.

Teatro Bravò – Strada Stoppelli – Bari

Infotel: 3452682772

Apertura: 20.00