Lo spettacolo 'Il malloppo' in scena a Bitonto

Gianfelice Imparato con Marina Massironi e Valerio Santoro arriva in Puglia con lo spettacolo Il malloppo, un testo anni ‘60 dal successo clamoroso che lanciò il suo giovane autore Joe Orton come la nuova stella del panorama teatrale inglese. Da allora ha mietuto successi nel West End londinese e a Broadway dove è stato interpretato anche da Alec Baldwin e Kevin Bacon. Dopo il rinvio della tournée di gennaio, lo spettacolo sarà in scena a Bitonto il prossimo 6 marzo (ore 21.00, Teatro Traetta) dove ha già registrato il tutto esaurito; e a Fasano giovedì 7 marzo (ore 20.30, Teatro Kennedy) per le stagioni teatrali dei Comuni di Bitonto e Fasano organizzate in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Il malloppo, di Joe Orton, per la regia di Francesco Saponaro, è una commedia dal ritmo incalzante, una satira feroce, un testo dissacrante e poco rappresentato da noi che speriamo di far conoscere e apprezzare anche dal pubblico italiano.

Due ladri inesperti decidono di svaligiare la banca accanto all’impresa di pompe funebri in cui lavorano, ma sono costretti a nascondere la refurtiva nella bara della madre appena deceduta di uno di loro. Così tra furti, omicidi, intrighi amorosi e indagini, inizia una rocambolesca sequela di situazioni spassose e assurde tipiche dell’umorismo nero britannico. Il Malloppo è infatti uno egli esempi più famosi e divertenti della black comedy - gli inglesi ne sono maestri - in cui con ironia e cinismo si attaccano i capisaldi della società borghese: le forze dell’ordine, il matrimonio, il culto della morte.

Lo spettacolo sarà in scena in Puglia anche ad aprile:

il 16 aprile 2024 al Teatro Raffaele Lembo di Canosa di Puglia, ore 21.00

il 17 aprile 2024 al Teatro Verdi di San Severo, ore 21.00

il 18 aprile 2024 al Teatro Comunale “Giovanni Laterza” di Putignano, ore 21.00

il 21 aprile 2024 al Teatro Roma di Cerignola, ore 21.00

Info: https://www. teatropubblicopugliese.it/ ricerca-evento/