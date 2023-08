Stagione teatrale del Traetta di Bitonto, attesi Iannacone, Haber, Scalera, Galimberti, De Sio

Prezzo non disponibile

Tutto pronto per la nuova stagione teatrale del Traetta di Bitonto, voluta dal Comune di Bitonto e organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, Consorzio per le arti e la cultura.

Il cartellone con i titoli e i nomi del progetto 2023-24 sarà presentato al pubblico, agli abbonati e alla stampa nei primi giorni di settembre, ma prima della pausa agostana la volontà del sindaco Francesco Paolo Ricci è quella di anticipare alcuni tra i 20 titoli che comporranno la prossima stagione, una stagione che, come il sindaco sottolinea, dovrà mirare ad avere una funzione sociale il più possibile allargata all’interno della città, essendo il teatro un luogo generatore di comunità, racconto dell’uomo e specchio dei fatti.

Umberto GALIMBERTI, il 25 novembre, in un grande affresco/seminario sul rapporto tra vita, amore, filosofia: Quando la vita era governata dal cuore. Per Galimberti, psicanalista e uno dei più prestigiosi filosofi contemporanei, il cuore, espressione metaforica del sentimento, è la bussola della vita emozionale.

La molto amata Sostituto Procuratore Imma Tataranni, Vanessa SCALERA, con la regia di Francesco Frangipane porterà sulla scena del Traetta l’undici gennaio La sorella migliore, un intenso e appassionante dramma familiare dove l’amore si scontra con il senso di colpa e il rimorso, in un turbinio di sentimenti e riflessioni su ciò che è giusto.

A febbraio andrà in scena una commedia scritta e diretta da Ivan COTRONEO con Massimiliano GALLO e Fabrizia SACCHI, Orsetta De ROSSI, Eleonora RUSSO, Diego D’ELIA: brillante e divertente, con situazioni e dialoghi che strappano risate, ma anche un’esplorazione dei sentimenti di una coppia che nella clandestinità trova rifugio, conforto, divertimento, ma anche affanno, preoccupazione.

Una delle voci più amate dal pubblico italiano e internazionale, Francesco PANNOFINO è prevista venerdì 1 marzo con Chi è io?, la nuova commedia scritta da Angelo Longoni, la storia di uno psicoanalista allo sbando: un intellettuale, ironico pensatore, critico raffinato e sarcastico della società si trova nel tritacarne trash di un’ospitata televisiva in cui lo spaesamento è comico e inquietante.

Nella rosa delle anticipazioni anche Giuliana DE SIO e Alessandro HABER che con il pugliese Paolo SASSANELLI e la regia di Pierpaolo Sepe. saranno sul paco del teatro Traetta il 7 aprile con “La signora del martedì”, un testo intriso di torbida sensualità ma anche di dolcezza e di grazia, arricchito da un’ironia elegante e tagliente che produce leggerezza e sorriso.

Al vasto programma di teatro di prosa e di racconto, si aggiunge anche una sezione, all’interno della proposta in abbonamento dedicata alle grandi tematiche del welfare, del sociale in generale. È previsto un percorso di approfondimento con incontri e spettacoli tra i quali spicca la presenza di Domenico IANNACONE, giornalista e conduttore Rai3 che con “Che ci faccio qui” sarà a Bitonto il 15 marzo.

La stagione partirà il 5 ottobre.