Stagione 2022/23 'Facciamo memoria' del Teatro Mariella di Monopoli

Visioni d’insieme è il progetto frutto della collaborazione di tre realtà del territorio, l’associazione Ubuntu non solo teatro aps, APAD e Allegra brigata. In particolare Ubuntu, per l’annualità 2022/23 è impegnata nella gestione della programmazione del Teatro Mariella di Monopoli per offrire al pubblico occasioni sempre più diversificate.

La collaborazione si svilupperà attraverso:

- una stagione teatrale serale, composta da 6 spettacoli

- una stagione di teatro ragazzi, composta da 4 appuntamenti (destinati ai più piccoli e a studenti e studentesse di scuole superiori)

- un ciclo di Caffè filosofici in collaborazione con la Società Filosofica Italiana

- 5 appuntamenti nell’ambito del progetto “Think Reaction”

Titolo di questa stagione teatrale sarà Facciamo Memoria, a rimarcare la scelta di spettacoli ed eventi che raccontano storie, che racchiudono valori, emozioni, insegnamenti; spettacoli che non sono meri momenti di spensieratezza, ma hanno l’ambizione di indicare una via, tracciare dei cammini che altri hanno già percorso a memoria del nostro passato, per vivere meglio il presente.

Tutti gli spettacoli, con la direzione artistica di Alessandra Dalena, si terranno al Teatro Mariella tranne quello inaugurale e l’ultimo previsti al Teatro Radar. Grandi interpreti saranno protagonisti di produzioni nazionali che accompagneranno il pubblico da novembre ad aprile.

Stagione teatrale serale e matinèe

Sarà lo spettacolo La stanza di Agnese di e con Sara Bevilacqua ad inaugurare al teatro Radar, gli appuntamenti della stagione serale venerdì 4 novembre. La nuova produzione Meridiani Perduti Teatro, è dedicata al giudice Paolo Borsellino, nel trentennale della sua tragica scomparsa. Più che un monologo si tratta di un dialogo incessante tra Agnese Borsellino e suo marito Paolo, che continua tra le pieghe dei ricordi, con toni di tenerezza quando si tratta dei propri figli e di indignazione nei confronti dei traditori dello Stato. Lo spettacolo si replica sabato 5 novembre in matinèe al Teatro Mariella.

Si prosegue martedì 29 novembre con un altro matinèe, Esterina Centovestiti di e con Daria Paoletta. Una narrazione non prevedibile, in cui il bullismo fa solo capolino, che appassiona e coinvolge lo spettatore bambino e quello adulto che si riconoscono nella protagonista della storia. Lo spettacolo ha vinto il prestigioso premio di teatro per ragazzi Eolo Award. Ancora un matinèe di e con Daria Paoletta è previsto giovedì 1 dicembre, Una storia che non sta nè in cielo nè in terra (produzione Compagnia Burambò).

Mercoledì 7 dicembre il rapporto malsano tra uomo e tecnologia è al centro della physical comedy Contrattempi moderni con Raffaello Tullo, performer, musicista, attore e leader della Rimbamband. Una storia moderna fatta di telecomandi e ossessioni social di Alessandro Clemente, Alberto Di Risio e lo stesso Tullo.

Dopo la pausa natalizia la stagione teatrale riprende con Zvi Zvi Rosa Luxemburg con Antonella Ruggiero in programma venerdì 20 gennaio. Sarà raccontato il periodo che va dal 1914 al 1918, durante la prima guerra mondiale, in cui Rosa Luxemburg, economista, politica e rivoluzionaria, venne arrestata perché accusata di incitamento alla diserzione e alto tradimento. La ritroveremo in carcere dove, nonostante tutto continua a lavorare, a scrivere, a fare sogni di libertà e rivoluzione.

Ancora un matinèe lunedì 27 febbraio con Storia di Nina con Elisa Rossetti e Massimo Zatta. La protagonista è alle prese con una strana creatura polverosa comparsa perché Nina è triste. A poco a poco Nina comincerà a conoscerla e scoprirà che anche lei è triste e ha bisogno delle piccole cose dove si nasconde la felicità. Fra i due nasce un’amicizia speciale e Nina imparerà che il vero incanto è tale se condiviso.

Nel quarantesimo anniversario della scomparsa di Emanuela Orlandi, rapita il 22 giugno del 1983, venerdì 10 marzo va in scena La cittadina vaticana Emanuela Orlandi scritto e diretto da Giovanni Gentile con Barbara Grilli. Tante le domande rimaste inevase sul più grande caso di depistaggio nella storia d’Italia.

Lo spettacolo si replica sabato 11 marzo in matinèe.

E ancora venerdì 14 aprile va in scena La sorella di Gesucristo, terzo capitolo della “trilogia della provincia” di e con Oscar De Summa, finalista al Premio UBU nel 2015 con un altro spettacolo della trilogia. Una storia tanto semplice quanto terribile. Una ragazza prende in mano una pistola e attraversa tutto il paese per andare a sparare al ragazzo che la sera prima, il venerdì santo della passione, l’ha costretta a subire una violenza.

La stagione Facciamo memoria si chiude al Teatro Radar venerdì 5 maggio con Totò e Vicè, di Franco Scaldati con l’interpretazione e la regia di Enzo Vetrano e Stefano Randisi. I protagonisti sono legati da un’amicizia reciproca assoluta e vivono di frammenti di sogni che li fanno stare in bilico tra il mondo terreno e il cielo, in un tempo imprendibile tra passato e futuro, con la necessità di essere in due, per essere.

Caffè filosofici

Il progetto Visioni d’insieme comprende anche un ciclo di Caffè filosofici (Fare Filosofia a Teatro) in collaborazione con la Società Filosofica Italiana. Quattro gli appuntamenti alla Biblioteca Rendella: si comincia domenica 20 novembre con il tema Cittadinanza e impegno. Si prosegue domenica 8 gennaio con Storia e violenza, domenica 26 febbraio con Verità e menzogna e infine domenica 26 marzo con Il potere sui corpi.

Think Reaction

Il progetto, attraverso 5 incontri per ciascuna scuola superiore coinvolta, ha l’obiettivo di condividere strumenti per educare alla lettura critica di contenuti giornalistici e divulgativi: il percorso di formazione e di divulgazione pianificato con i docenti e gli educatori degli istituti coinvolti consentirà, attraverso il supporto di esperti di comunicazione, giornalisti e divulgatori di testate giornalistiche, di fornire gli strumenti necessari per il riconoscimento di fake news, al fine di elaborare un percorso di formazione in grado di stimolare la curiosità e il senso critico dei partecipanti. Durante le attività verrà strutturato un toolkit nel quale inserire gli strumenti di indagine e di lettura critica utili alla comprensione del linguaggio giornalistico e non solo.

Adotta una classe

Il progetto culturale, che l’associazione Ubuntu non solo teatro aps, APAD e Allegra brigata portano avanti da anni, sta contribuendo a creare un’educazione al teatro, alla ricerca del bello, all’attenzione verso tematiche spesso dimenticate. Quest’anno è stata strutturata una proposta che si rivolge a target diversi, sempre con un occhio particolare per i più giovani, anche attraverso il progetto Adotta una classe che mira a coinvolgere gli istituti superiori del territorio al fine di contribuire alla formazione extrascolastica di studenti e studentesse, e per favorire il coinvolgimento diretto dei giovanissimi del territorio nella organizzazione e nella promozione di eventi culturali di qualità.

Ubuntu

L’Associazione Ubuntu non solo teatro aps nata fra novembre e dicembre del 2014, ha l’obiettivo di aggregare persone attraverso la proposta, sul territorio, di eventi culturali, con l’intento di promuovere la cultura come strumento di emancipazione e sviluppo civile, per una crescita personale e sociale. Incontro, partecipazione e convivialità costituiscono occasione per fare cittadinanza attiva, nella convinzione che il senso della cultura sia esattamente questo: non mero indottrinamento, ma occasione di cambiamento.

Biglietti e campagna abbonamenti

www.apuliaticket.it/ubuntu

prezzi:

acquisto in biglietteria (Botteghino del Teatro Mariella

Largo Cardinale Marzati, Monopoli / Botteghino ? La Biottega benefit

Via Cavalieri di malta, 94 - Putignano)

abbonamento intero - 65 euro

abbonamento ridotto under 18 - 50 euro

biglietto singolo spettacolo intero - 13

biglietto singolo spettacolo under 18 - 10

acquisto online:

abbonamento intero - 60 euro

abbonamento ridotto under 18 - 40 euro

biglietto singolo spettacolo intero - 12

biglietto singolo spettacolo under 18 - 8

Info e prenotazioni:

Associazione Ubuntu non solo teatro aps

associazioneculturale.ubuntu@ gmail.com ?tel. 0804059157 - 339/4695481

Botteghino del Teatro Mariella

Largo Cardinale Marzati, Monopoli - Info: 3317772088 - da Lun a Ven 16.00-19.00

Botteghino ? La Biottega benefit

Via Cavalieri di malta, 94 - Putignano - Info 0804059157 - da Lun a Sab 8.30-13.00/17.00-20.30