Stand Alone Fest 2023

Ritorna per la sua seconda edizione uno dei festival più indipendenti della scena artistica in Puglia. Lo Stand Alone Fest nato dall'idea del collettivo/label Stand Alone Complex nel 2022 si svolge anche quest'anno nella bellissima cornice del Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari i prossimi 1 e 2 agosto.



Ospiti della seconda edizione dello Stand Alone Festival, pensato per la Corte del Castello, uno dei castelli più belli e nascosti della Puglia, saranno Pierpaolo Capovilla e Giorgio Canali & Rossofuoco; insieme a Checco Curci, Turangalila, Narova, Paolo Benincasa, Hi-Fi Aversa, Japanorama e Psychocandy.



“Stand Alone Complex come filosofia elevata del Do It Yourself, come complesso delle visioni, delle conoscenze che guidano l’anima e il pensiero. Lo spirito nel guscio che sopravvive alla sovrastruttura del corpo, in questo caso del mercato.” (Giuseppe Procino su Bonculture)



È richiesto un contributo all’ingresso:

1 Agosto: 10 euro

2 Agosto: 10 euro

1 & 2 Agosto: 15 euro

Puoi assicurarti il posto versando già il tuo contributo qui: https://linktr.ee/standalonefest.



La partecipazione all’evento è riservata ai soci dell’APS Stand Alone Complex.

La tessera è gratuita.

È possibile tesserarsi la sera dell’evento, oppure salta la fila e assicurati il posto compilando il modulo online: bit.ly/modulosac23.

Ingressi limitati.



••

In collaborazione con SAI “Sunny Side”, Il Sogno di Don Bosco SCS, Arci Comitato Territoriale di Bari-Bat, Consorzio Mestieri Puglia, Anthill Booking, Locusta, Indiesposizioni, Interiora Design, Hana Fotografia, Caffè 42, Genius Loci e il Patrocinio del Comune di Sannicandro di Bari.



| Programma |



Martedì 1 Agosto

Ore 20.00

Hi-Fi Aversa è il progetto ambient elettronico di Vincenzo Aversa, storica voce degli Acquasumarte. Un live al confine tra ritmo e suono d’ambiente, all'insegna di un'unica parola chiave: vintage. Un elogio al synth e al mondo dell'analogico.

Web: www.facebook.com/hifiaversa



Ore 21.00

Checco Curci è un cantautore pugliese. Il suo esordio Anche solo per un saluto (Dischi Uappissimi, 2023), con la supervisione artistica di Riccardo Sinigallia, è stato accolto con grande interesse e stupore da tutta la critica italiana. “Checco Curci guarda alle inquietudini di Franco Battiato, ma anche di Lucio Battisti, eppure suona autentico. Il suo è un esordio che si ascolta trattenendo il fiato, sospesi in una bolla.” (Barbara Santi su Rumore)

Web: www.facebook.com/checcocu



Ore 22.00

Turangalila, heavy psych noise quartet da Bari. Il loro esordio Cargo Cult (Private Room Records, 2021) è stato eletto tra i migliori dischi del 2021 da Impatto Sonoro: “È un’allucinazione. Ascoltandolo non ti pare vero sia un esordio, eppure è proprio così. I Turangalila sono una speranza inattesa.” (Fabio Marco Ferragatta). La band presenterà in anteprima il nuovo album, in uscita il prossimo autunno!

Web: linktr.ee/turangalila



Ore 23.00

Pierpaolo Capovilla legge Majakovskij: “Eresia”

Lettura scenica in due atti.

Leggere oggi il poeta russo Vladimir Majakovskij, enunciarlo, è come cadere dalle scale. È un ruzzolone improvviso e gravido di conseguenze. Il Poeta della Rivoluzione ci invita, ci prega, ci ordina di aprire gli occhi, di scrutare la realta?, di agire per cambiarla. In questo momento del decorso storico, nella fase discendente del sistema capitalistico, quel sistema che ci vuole tutti schiavi dell’ordinario, intrappolati nelle assurdita? quotidiane dell’individualismo, in una condizione apocalittica di guerra e sopraffazione incessanti, la poesia di Majakovskij è una “preghiera a Buddha, che del negro sul padrone affila il coltello”.

Pierpaolo Capovilla è tra le voci più autorevoli del rock indipendente italiano, quello vero! Fondatore de Il Teatro degli Orrori e degli One Dimensional Man, tornato sulla scena con I Cattivi Maestri, fa anche parte del progetto Bunuel e da anni porta in giro per l’Italia reading teatrali dando voce ai versi di Vladimir Majakovskij, Antonio Delfini, Sergej Esenin, Antonin Artaud e Pier Paolo Pasolini.

Web: www.facebook.com/pierpaolocapovilla



Ore 00.00

Il dj set di Japanorama: suoni orientali e tribali uniti all’elettronica occidentale.

Web: www.instagram.com/japanorama





Mercoledì 2 Agosto

Ore 20.00

Filippo Poderini, cantautore e producer da Perugia: www.rockit.it/Filippo_Poderini

I Malati Immaginari, duo pop/new wave da Vasto (CH): www.facebook.com/imalatiimmaginari



Ore 21.00

Narova è un cantautore di Sannicandro di Bari, trapiantato a Berlino. Il suo esordio La fine del gran casino racchiude alcune delle canzoni scritte negli ultimi anni e ora pubblicate per il collettivo Stand Alone Complex. I testi e le melodie di Narova sono fuori dal tempo, un inganno alla mente, lontani dal presente della canzone italiana: raffinati come le composizioni dei Non Voglio Che Clara, sacri come i capolavori di Flavio Giurato.

Web: linktr.ee/narova



Ore 21.45

Paolo Benincasa è il cantautore di cui si sente la mancanza. Gli ultimi quindici anni del pop d’autore italiano non sono riusciti a prevederlo. Tutti conosciamo Scirocco senza mai essere stata registrata, finora! Allo Stand Alone Fest sarà accompagnato dalla sua band.

Web: spoti.fi/3PGTleO



Ore 22.30

Giorgio Canali & Rossofuoco portano in scena Venti (La Tempesta, 2020): doppio album di inediti nato durante il Grande Panico Globale del 2020, omaggio alla canzone d’autore degli anni ’60 e ’70.

Giorgio Canali è un chitarrista, cantautore, produttore discografico e ingegnere del suono. Attivo inizialmente come tecnico del suono al fianco di gruppi quali Litfiba, PFM e CCCP, entra come chitarrista nella formazione di questi ultimi e nelle successive reincarnazioni (CSI e PGR), per poi avviare la carriera solista, accompagnato dai Rossofuoco, e affermarsi anche come produttore discografico; tracciando un percorso importante nel rock alternativo italiano. Cinico, arrabbiato, corrosivo, scrive testi potenti e d'impatto, sempre in violento contrasto con qualsiasi deriva perbenista. Lontano dalla lotta di palazzo, Canali parla di una politica respirata per le strade, vissuta sulla pelle dei più deboli o di chi non condivide derive autoritarie. Il suo spettacolo è un'esperienza estremamente intensa e catartica, dalla quale si va via senza voce.

Web: www.latempesta.org/artista/giorgio-canali-rossofuoco



Ore 00.00

Il dj set delle Psychocandy: rock, alt rock, indie, garage, new wave e post punk. La migliore selezione che potete immaginare!

Web: www.facebook.com/PsychocandyDj



> Food & Beverage a cura di Interiora Design

Web: www.facebook.com/IlCantoDeiBischeri

Sarà presente un’area mercatini con vinili, dischi, poesia, libri, albi illustrati, abbigliamento vintage, artigianato e merchandising di etichette discografiche indipendenti.



••

Grafiche di Eleonora A. Veneziano e iogregor



IMPORTANTE

Saranno rispettati gli orari di inizio di ogni esibizione. Siate puntuali!



Vi aspettiamo!