Storie al camino, la Befana alla Casa di Pulcinellla

Alla Casa di Pulcinella il 6 e 7 gennaio alle ore 18.00 STORIE AL CAMINO Room To play

Nella magica atmosfera di un camino, mentre il fuoco riscalda col suo calore e conforta con la sua luce, giunge una notizia straordinaria: è quasi Natale, ma Babbo ha bisogno di aiuto, i bambini sono tanti, davvero tanti, forse troppi, per la sua barba bianca...

Sulle pagine del giornale, dal lontano Polo Nord giunge una richiesta di aiuto: Babbo Natale cerca dei collaboratori per la consegna dei regali.

Ma quali caratteristiche deve avere un aiutante di Babbo Natale? Gli basta solo un vestito rosso e una barba bianca e lunga? O deve arrampicarsi sui tetti e scendere di soppiatto giù dai camini, furtivo come un gatto, per non svegliare nessuno?

Tante le domande a cui due cantastorie rispondono in una divertente avventura, che da un camino con la fantasia, trasporta il pubblico nel mondo delle magiche storie del Natale, fatto di personaggi buffi e familiari, come un papà, una bambina, un cuginetto dispettoso o un simpatico nonno che da anni aspetta la consegna di un semplice dono.

Così dal fuoco del camino magicamente spuntano fuori gli elementi giusti per raccontare le storie, come quella di Mastro Belloni, vecchio burattinaio che si sacrifica per i suoi unici amici, i burattini, che sapranno ricompensarlo con un dono che ancora oggi tutti noi gustiamo durante le feste del periodo di Natale.

Lo spettacolo, allegro e divertente permette di scoprire il vero senso delle festa, la gioia di stare insieme, anche per una storia, che si scopre avvincente e ricca di meraviglie.

Info: Tel 080 5344660 botteghino@casadipulcinella.it

Biglietti: intero € 8,00 – ridotto € 6,00 per gruppi di 5 spettatori

Prevendite: Circuito Vivaticket e biglietteria del teatro

Ingresso gratuito per bambini fino a 3 anni non compiuti