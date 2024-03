Storie e racconti di primavera, lettura teatralizzata

Dopo aver raccontato l'autunno e l'inverno a BIM BUM BAM, Piazza Pio XII, 13 - Terlizzi - SABATO 23 MARZO alle ore 18.00 si racconta la stagione del rifiorire con LETTURE TEATRALIZZATE di RACCONTI E STORIE DI PRIMAVERA.



Un viaggio alla scoperta di una delle stagioni più belle dell'anno, la stagione delle fioriture e dei frutti di stagione, la stagione che ci permette di fare passeggiate all'aria aperta ed in campagna. Il tutto grazie alle parole di grandi autori per bambini e non solo ed in compagnia degli animattori Giulio e Michela.



PRENOTAZIONI entro le ore 17 di Sabato 23 ai numeri 3403495018 - 3406190019