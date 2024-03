Prezzo non disponibile

Venerdì 15 Marzo alle ore 19:00 nell’aula consiliare del V municipio, in P.zza Bellini a Palese, si terrà la presentazione del libro “Il suicidio di una farfalla - Il nero bozzolo che non sapeva di rinascere farfalla”, scritto da Rosanna Abbaticchio, per la casa editrice “Kimerik”.

L’evento è organizzato dall’Associazione Palese insieme, col patrocinio gratuito del V municipio e vedrà l’intervento della Professoressa Silvana Calaprice, del dott. Piarulli Francesco e del ricercatore docente Universitario Michele Corriero. Modera l’evento Anna Piscopo.

"Ripercorre il viaggio di Penelope, dapprima una fragile bambina alla ricerca della sua identità di infante, eclissata da una realtà che superficialmente sembra offrirle tutto quello che è in grado di appagare il suo senso di infanzia felice. Poi la rilevazione, la scoperta, anche l'inganno e la beffa...".

- E’ un momento fondamentale per promuovere i nostri talenti palesini, questa scrittrice fornisce un importante spunto di riflessione e noi lo abbiamo accolto - ha dichiarato il presidente dell’associazione Palese insieme Michele Brancale.

- L’argomento è di attuale importanza, certi tabù vanno sfatati, occorre parlarne apertamente affinché altre vite vengano salvate!- conclude Brancale.